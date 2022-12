Pidieron la interpelación de otro intendente de San Juan

Los dos ediles que responden al peronismo opositor, José Luis Lucero y Ana María Hernández, pidieron que la interpelación sea el 14 de diciembre a las 10. No obstante, no cuentan con la cantidad de votos necesarios para sostener esa iniciativa. En el departamento hay cinco concejales, de los cuales tres responden a Núñez. Ergo, es probable que no ocurra como en Rawson, donde por unanimidad el Concejo Deliberante sentó a Rubén García en el banquillo.