La foto de dos referentes y un empresario con Bullrich abrió interrogantes al interior del Pro San Juan

El lunes, Bullrich estuvo en la vecina provincia para disertar sobre seguridad. En el salón del Hotel Diplomatic, se reunió con el ex gobernador y actual diputado nacional, Alfredo Cornejo, para lanzar la Diplomatura en Perspectiva de Género en Seguridad y Justicia para la Policía mendocina. La mujer aprovechó la visita para criticar el acercamiento del diputado Omar De Marchi, que ahora trabaja para las palomas del jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta. "No voy a cuestionar su decisión pero él tendrá que ver qué relación tiene con los mendocinos a partir de esa decisión que tomó", dijo. Buscó diferenciarse constantemente del alcalde y sus partidarios la alentaron a ser presidenciable en las elecciones del 2023.

Entre el público, hubo tres sanjuaninos invitados: la todavía vicepresidente del Pro, aunque enemistada con la conducción, Gimena Martinazzo; la ex concejal en Capital, María Eugenia Raverta; y el empresario textil -y proveedor minero- Sergio Vallejos. Las dos primeras buscan retornar al partido amarillo. De momento, cada una por su lado. Es conocido cómo empezó el alejamiento de ambas de las filas de la sede local del macrismo. En el caso de la rawsina, sucedió apenas denunció por violencia de género al entonces diputado nacional Eduardo Cáceres. En cuanto a Raverta, nunca estuvo de acuerdo con la gestión de Cornejo. En cuanto a Vallejos, está dando sus primeros pasos en la política formal. Tiene sus contactos e influencias, eso sí.

pro.jpg La foto que juntó a tres sanjuaninos con Patricia Bulrrich en Mendoza.

Es una foto que despierta interrogantes. Principalmente porque Martinazzo y Raverta nunca jugaron juntas. Este es el primer acercamiento público. No obstante, pese a que ambas entienden que el mandato de Cornejo venció en febrero, no hay unidad para enfrentarlo en los comicios que se están planificando para diciembre. Cada una está armándose por su lado. La ex edil, que es parte de la línea fundadora del Pro, junto con Hugo Ramírez, dijo a este diario: "Tengo la intención de corregir cosas que están mal. Estoy hablando con otros afiliados". Acto seguido, remarcó: "Hay que ver el tema de la fecha de elecciones y las afiliaciones".

De momento, está en contacto con los heridos de la puja intestina de 2020, cuando la lista del ex apoderado partidario, Fernando Patinella, no pudo presentarse porque la Justicia se lo prohibió. Aunque están en Consenso Ischigualasto, siguen siendo afiliados con derecho a participar. Para Raverta, "los que hicimos el Pro vemos que hay creaciones testimoniales en los departamentos, que están por cuestiones electorales y después desaparecen". "No hay nada armado, no hay estructura", criticó.

Por el otro lado, Martinazzo encara un proyecto territorial, justamente en el distrito que Cornejo más visita: Jáchal. El primero en mover fue el presidente del Pro local con una reunión en la que participaron el hijo del ex intendente Franklin Sánchez, Nicolás, y la reciente afiliada al macrismo local, Ivonne García, esposa de Dante Mauro Figueroa, líder del partido municipal Movimiento en Defensa de la Autonomía Departamental (Modad). El matrimonio fue en fórmula intendente-diputada en las elecciones de 2019. Perdieron. Pero mantuvieron activa su oposición a Vega. García es la cara visible y la que más chances tiene de ser candidata.

Luego la rawsina hizo un pequeño mitin con mujeres jachalleras. "Estuvimos con mujeres que quieren un cambio para su departamento", posteó en Instagram, que parece ser la única vía de comunicación, pues sostiene silencio mediático. Más tarde, Cornejo hizo una nutrida reunión con vecinos. Y pasó lo mismo. Días después, Martinazzo convocó a un encuentro en el local de eventos El Jachallero. En otras palabras, le respira muy cerca.

En tanto, Cornejo, que aseguró que está "al tanto" de los pasos de Martinazzo, participó de la Mesa Ejecutiva y el Consejo Nacional del Pro, en Buenos Aires. Volverá a San Juan el viernes. Lo cierto es que antes tendrá una charla con la líder del macrismo. Pero no está preocupado por la interna, al menos por estas horas.