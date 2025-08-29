viernes 29 de agosto 2025

La fiebre del dólar: ¿cuánto compraron los ahorristas en julio?

El dato de la compra de dólares es el segundo en volumen en casi dos décadas, pese a los esfuerzos del gobierno a través del BCRA para proteger las reservas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En un escenario de creciente volatilidad financiera, los ahorristas argentinos han redoblado su apuesta por la divisa estadounidense, comprando en julio una cifra neta de 3.041 millones de dólares para atesoramiento, el segundo dato más alto en al menos 18 años y solo superado por octubre de 2019.

Este récord se da en un contexto de persistentes esfuerzos del Banco Central (BCRA) y el gobierno nacional por contener el precio del dólar y proteger las reservas, implementando nuevas medidas restrictivas sobre el mercado cambiario, y un fuerte aumento de las tasas, que ya corren a más del doble de velocidad que la inflación.

Según el informe del Banco Central, 1,3 millones de "personas humanas" adquirieron 3.408 millones de dólares en el mercado oficial de cambios durante julio, mientras que 576.000 vendedores aportaron solo 367 millones de dólares.

Este incremento en la Formación de Activos Externos (FAE) se atribuye a factores como el relativo atraso cambiario, la estacionalidad de las vacaciones de invierno que generan mayor demanda de divisas, la volatilidad financiera desatada tras cambios en la política monetaria y el desarme de las Lefis.

Desde que se liberó el cepo para personas a mediados de abril, la adquisición neta de divisas ha ido en aumento mes a mes.

La salida de divisas por FAE, junto con la deuda pública y las importaciones de servicios, ha representado uno de los principales "grifos" de drenaje de dólares. En julio, el saldo negativo por deuda pública fue de aproximadamente 3.200 millones de dólares, principalmente por el pago semestral de los Bonares y los Globales, lo que fue la razón primordial de una caída de 1.107 millones de dólares en las reservas. La balanza de servicios, fuertemente impactada por el turismo en el receso invernal, arrojó un déficit de 928 millones de dólares, con un "rojo" de 963 millones de dólares en consumos con tarjetas, viajes y transporte.

Frente a esta situación, el Banco Central ha dispuesto nuevas medidas para intentar controlar el precio del dólar y evitar su escalada, al menos hasta las próximas elecciones. Una de las más importantes es la modificación de la modalidad en que los bancos pueden adquirir dólares. Anteriormente, era una maniobra legal para los bancos comprar una mayor cantidad de dólares aprovechando el "corte" por el cambio de mes, por ejemplo, comprando el último día de un mes y el primero del siguiente para hacerse con el doble en 24 horas.

Ahora, la resolución del BCRA establece que la Posición de contado diaria de moneda extranjera "no podrá aumentar el último día hábil del mes respecto del saldo registrado el día precedente". Esto significa que los bancos no pueden elevar su posición en dólares "spot" el último día hábil del mes y deberán esperar al primer día hábil del mes siguiente para volver a comprar. La medida busca impedir que los bancos accedan a muchas más divisas en tan corto tiempo.

Además, esta restricción impacta en la base para la fijación del valor de los contratos a futuro del dólar, un área donde el BCRA ha intervenido fuertemente. El objetivo es que la base para el cálculo de estos contratos sea menor, aunque existe la preocupación de que, si la medida perdura, la "maniobra" con las cotizaciones simplemente se adelante un día. A esto se suma que los bancos deberán cumplir con la Posición Global Neta de Moneda Extranjera de manera diaria y no mensual, lo que restringe enormemente su margen de maniobra, siguiendo una lógica similar a lo implementado con los encajes.

El gobierno toma estas medidas para intentar frenar la escalada del dólar. Sin embargo, la persistencia en la demanda de dólares por parte de los ahorristas, combinada con otros factores de salida de divisas, subraya el desafío que enfrenta la autoridad monetaria para estabilizar el mercado cambiario y proteger las ya exigidas reservas nacionales. Incluso se rumorea que, post-elecciones, podría esperarse una "corrección" del precio del dólar, hacia arriba.

