miércoles 27 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Economía

El gobierno logró renovar todos los vencimientos de la deuda, con tasas de hasta el 86%

La nueva norma de encaje dispuesta por el BCRA fue la clave para que los bancos se presentaran a la licitación de títulos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Ministerio de Economía logró este miércoles renovar deuda por un total del 114,,6% gracias al apoyo normativo del Banco Central que al modificar las normas de encaje de los bancos generó una demanda para los títulos que se presentaron durante la licitación de la jornada.

Lee además
Las billeteras virtuales siguen siendo una opción para los ahorros en pesos.
Las alternativas

¿Dónde poner los ahorros en pesos?: cuáles son las billeteras virtuales que más tasa pagan
El plazo fijo es una alternativa para invertir los ahorros en Argentina.
Ahorristas en alerta

Plazo fijo: los bancos aumentaron su tasa de interés, cuál es el que más rinde

Según un informe del Secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en la jornada se adjudicaron casi $7,7 billones contra ofertas por $8,3 billones. Los datos indican que el Gobierno logró revertir la falta de interés que mostraron los bancos en el primer llamado del mes cuando el rollover fue de apenas el 61%.

El grueso de la colocación se concentró en los bonos ajustados por la tasa TAMAR que son los que sirven para constituir encajes en el BCRA. Para ello, los bancos consiguieron una tasa efectiva anual del 86%.

De acuerdo con la información oficial los resultados fueron los siguientes:

LECAP

Al 30 de septiembre (S30S5) $1,599 billones a 4,81% tasa mensual/ 75,66% tasa anual

Al 16 de enero de 2026 (S16E6) $0,904 billones a 3,53% TEM / 51,58% TIREA

Al 27 de febrero de 2026 (S27F6) $0,546 billones a 3,95% TEM / 59,18% TIREA

TAMAR

Al 16 de enero (M16E6) $3,338 billones a +1,64% TNA

Al 27 de febrero (M27F6) $1,280 billones a +1,50% TNA

Dólar Linked

Al 30 de septiembre (D30S5) y al 16 de enero (D16E6) ambas desiertas.

Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, indicó: "el resultado es excelente y no solo porque logró un rollover de más del 100% sobre los vencimientos del día". "Uno de los datos a destacar es que no apareció interés por los instrumentos Dólar Linked y quedaron desiertos, lo que nos deja ver que al mercado no le interesó cubrirse frente a una potencial devaluación ya que no la ve como posible en el corto/mediano plazo", señaló Lazzati.

El CEO de Insider Finance indicó que "la alta demanda por activos con vencimiento en enero y febrero de 2026, adjudicando más de $4 billones a tasa TAMAR, refleja una gran parte del mercado con confianza para invertir en activos que vencen post elecciones de octubre".

"Esta licitación se puede ver como un nuevo respaldo del mercado hacia el Gobierno y su rumbo económico previo a las elecciones y luego de algunos días de mucho movimiento", señaló el financista.

Seguí leyendo

Con un fuerte mensaje federal, Provincias Unidas inició su campaña en el corazón cordillerano

Ahora, el gobierno responsabilizó de la inestabilidad financiera al gobierno de Mauricio Macri

Otra fuerte pelea entre Lilia Lemoine y Marcela Pagano, en Diputados

El Gordo Dan aseguró que hoy quisieron matar a Javier Milei

Grave accidente de una diputada nacional, mientras viajaba al Congreso

Bajísima participación en las elecciones de la Federación Universitaria y centros de estudiantes en la UNSJ

En San Juan, el pago por adicionales a policías se recuperó un 520% en dos años

Quién es el "maldito kirchnerista" al que Espert responsabilizó por los piedrazos a la caravana libertaria

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
grave accidente de una diputada nacional, mientras viajaba al congreso
Grave

Grave accidente de una diputada nacional, mientras viajaba al Congreso

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Macabro hallazgo en Pocito: perros se comieron a un hombre
Grave

Macabro hallazgo en Pocito: perros se comieron a un hombre

Hombre comido por los perros en Pocito: la macabra escena con la que se encontró la Policía
Imágenes sensibles

Hombre comido por los perros en Pocito: la macabra escena con la que se encontró la Policía

Un policía sanjuanino resultó baleado en una pierna en una casa del barrio La Estación
Confuso episodio

Un policía sanjuanino resultó baleado en una pierna en una casa del barrio La Estación

Horror en Rawson: un hombre fue hallado muerto y en avanzado estado de descomposición
Investigación

Horror en Rawson: un hombre fue hallado muerto y en avanzado estado de descomposición

Anunciaron la fecha de pago de los haberes de los empleados públicos de San Juan.
Info importante

Con aumento del 1,9%, los empleados públicos de San Juan ya tienen fecha de cobro

Te Puede Interesar

El atraco ocurrió en un domicilio ubicado en calle Urquiza, cerca de General Paz, en Capital.
Violento atraco

Una familia fue encerrada por ladrones que entraron a su casa de Capital y los asaltaron

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una importante empresa busca estudiantes sanjuaninos para entrenarlos y cobrar un jugoso salario
Atención

Una importante empresa busca estudiantes sanjuaninos para entrenarlos y cobrar un jugoso salario

El ex gobernador Sergio Uñac y su primo, Gustavo Monti, en la inauguración de una agencia de motos y utilitarios el 2 de julio del 2021. 
Investigación

Acueducto: por primera vez, el informe que alertó al gobierno de Uñac sobre deficiencias en las tuberías de la firma vinculada a su primo

Dilexis
Preocupación en Albardón

Los dos motivos que llevaron a Dilexis a la grave crisis

Josemaría será una mina de más escala y usará más del doble de agua prevista.
Futura mina de cobre sanjuanina

Los cambios en Josemaría: necesita más del doble de agua y anticipa un "impacto severo"