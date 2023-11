La curiosa razón por la que Roberto Gattoni se siente "inquieto"

En pocos días, el ex ministro de Hacienda se despedirá como funcionario de primera línea. Afirmó que no estará en ningún cargo desde diciembre -se especulaba con que fuera colaborador en el Senado- y confesó que hay algo que lo inquieta profundamente.

"Yo soy consultor muy dotado, tengo 35 años en la profesión. Me tengo que poner, entre otras cosas, a leer de nuevo algunas cosas, me va a costar, pero sí, y después, en lo personal, voy a ser abuelo en enero y eso me tiene absolutamente inquieto. Voy a ser por primera vez abuelo, y créanme que me generó una expectativa especial, muy especial, digo, es una etapa de mi vida que quiero vivir y disfrutar", contó Gattoni en diálogo con radio AM 1020.

image.png Gattoni y su familia, cuando asumió en 2015 como vicegobernador.

Además de dedicarse a su profesión, en lo político, Gattoni anunció que seguirá acompañando a Uñac en su trabajo como senador, en la elaboración de proyectos de ley, "aportándole mi visión, mis pensamientos, tengo ganas de hacer cosas. No voy a estar en ningún cargo público, ya había tomado la decisión el año pasado, de dejar cerrada esta etapa en este 10 de diciembre", aseguró.

El funcionario uñaquista dejó en la entrevista con tono intimista algunas reflexiones sobre el cargo que deja. Dijo que cosechó buenos amigos de otros partidos y puso como ejemplo a los referentes de Juntos por el Cambio y del Frente Grande. "Con Sergio Miodowsky, con Horacio Quiroga que tienen pensamientos absolutamente distintos, hemos podido construir lazos personales", dijo.

Y habló sobre los momentos más estresantes: "Sin duda fue con la ley electoral, fue un antes y un después, fue muy traumático". A la par reflexionó con que esa norma, que impuso el sistema similar a la ley de lemas, "trajo división de bloques, peleas, y al final hemos terminado... los otros días tuvimos la entrega de medallas, donde asistieron todos los diputados y diputadas, también en una reunión de camaradería y entendiendo que en los momentos donde fue límite se discutió, hubo excepciones, pero después hemos terminado como corresponde civilizadamente, compartiendo momentos, lugares, espacios, sin que esa diferencia de ideas se transfiera a los demás".