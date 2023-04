El último abrazo de Gattoni y Uñac en la Legislatura

pics.jpg

Para Gattoni no fue una sorpresa haber sido elegido por Uñac en el 2019. “Me conmovió y me generó una gran carga repentina de responsabilidad. Yo acepté antes de que el Gobernador termine de hablar y le hubiera aceptado cualquier cosa que me pida”, dijo cuándo lo presentó Uñac en Casa de Gobierno.

“En esta apertura de sesiones me quedo con muchas cosas, sin dudas ha sido una mezcla de todo lo protocolar y lo personal. Al Gobernador lo conozco desde que era chico, fui amigo de su padre, lo conozco desde que era pequeño. Viví este día con mucha emoción”, detalló el Vicegobernador.

En el último año y medio, tuvo dos intervenciones importantísimas para la gestión Uñac. Primero, cuando se derogaron las PASO en diciembre del 2021. Fue sorpresivo y esa fue la cualidad más importante de dicho ingreso sobre tablas. En ese punto, se partió la relación uñaquismo y giojismo. Luego, en septiembre del 2022, cuando se aprobó el SIPAD, con acuerdos y negociaciones de por medio.

Gattoni reveló que en el 2022 sabía que no iba a repetir porque él mismo manifestó que se terminaba un ciclo. “Hoy empecé a vivir este tramo final y hubo mucha emoción también por eso en este arranque de sesiones”, agregó. En esta campaña el rol de Gattoni es de acompañamiento y asesoramiento. Participa de caminatas y también en lanzamientos de candidatos.

Sobre su futuro político, Gattoni dijo que estará donde lo requieran. “Vamos a trabajar para que el modelo de Sergio Uñac siga”, cerró. Además de las responsabilidades políticas, Gattoni deberá conducir la Cámara de Diputados a lo largo de todo el año.