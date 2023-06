La Corte no se metió con Formosa e Insfrán puede ser candidato a gobernador

La Corte Suprema de Justicia de la Nación no se expresó en la acordada de este jueves respecto a los planteos de inconstitucionalidad de la Constitución de Formosa. De esta manera, el gobernador Gildo Insfrán se podrá presentar para los comicios provinciales de este domingo.

Si bien se esperaba alguna negativa de alguno de los integrantes de la Corte, en la acordada de este día el máximo tribunal se expresó sobre una serie de temas, pero no sobre los comicios formoseños , que se realizarán este domingo.

Luego de que la Corte hiciera lugar a recursos para inhabilitar las elecciones en Tucumán y San Juan, la oposición formoseña avanzó con una movida judicial similar, en aras de evitar que Insfrán compita por un octavo período al frente de la provincia. A diferencia de esas jurisdicciones, en la constitución formoseña no se prohíbe las reelecciones.

En ese marco, Rodolfo Barra, el abogado que representó a Formosa junto a la Fiscalía de Estado ante la Corte, ratificó que no hubo "ninguna novedad" con el máximo tribunal, por lo que no habría inconvenientes para que se realicen los comicios del domingo.

“No hay ninguna novedad, lo cual es una muy buena noticia, quiere decir que la Corte no hace lugar a la medida precautoria que habían planteado (desde la oposición), de manera que este domingo habrá elecciones normalmente, porque si no lo ha hecho hasta este momento, no lo hará más adelante, sería una cosa disparatada” señaló Barra en declaraciones que brindó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Tras el intento de judicializar su posible reelección, Insfrán cargó contra la oposición local, referenciada fundamentalmente en Juntos por el Cambio. "Ellos quieren desanimarnos, y no lo van a lograr: pase lo que pase vamos a volver a vencer para seguir afianzando la verdadera democracia, que es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés: el del pueblo", aseveró.

Por su parte, el procurador General de la Nación, Eduardo Casal, rechazó un pedido de la oposición para que la Corte intervenga en la elección de Formosa. El reclamo de “inconstitucionalidad” contra la reelección “indefinida” de Insfrán fue presentado por Fernando Carbajal, diputado nacional por la Alianza Juntos por Formosa que le disputa el puesto al actual mandatario provincial. “El proceso resulta ajeno al conocimiento del Tribunal”, sostuvo el procurador. Los comicios provinciales se realizarán el próximo 25 de junio.

Además, a principios de este mes Tribunal Electoral Permanente (TEP) de Formosa rechazó todas las impugnaciones presentadas en diferentes categorías por partidos de la oposición y autorizó las candidaturas a gobernador de Insfrán y del diputado nacional radical Fernando Carbajal.