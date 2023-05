Juntos por el Cambio va a la Corte contra Gildo Insfrán, ¿y dos provincias más?

En el caso de San Juan se votaron todas las categorías menos la de gobernador y vice. La decisión de Sergio Uñac de mantenerse firme en su postulación aun no permite saber cuándo, en nuestra provincia, se puede convocar a comicios.

Esta acción judicial de la Corte Suprema, justificada por algunos con el argumento “antifeudal”, y criticada por otros, que consideran que la Corte estaría interpretando constituciones provinciales y violando autonomía, animó a la oposición formoseña para ir por un imposible: que Gildo Insfran deje de ser el gobernador de aquella provincia.

El caso Formosa parece algo más complicado para el macrismo, ya que hay dos resoluciones de la Corte (2005 y 2013) desestimando planteos en el mismo sentido.

Sin embargo, el diputado nacional y candidato a gobernador por Juntos por Formosa Libre, Fernando Carbajal, pidió al máximo Tribunal de Justicia que declare inconstitucional el artículo 132 de la carta magna formoseña.

La norma dice: “El Gobernador y el Vicegobernador durarán cuatro años en el ejercicio de sus cargos, y podrán ser reelectos”.

Si bien en la letra de la norma no hay límites explícitos para la reelección, y no da un número de mandatos determinados, Carbajal señaló que "lo que en realidad está pasando acá es la deformación del sistema, porque la reelección indefinida ha producido desde hace 28 años que no haya renovación en el Poder Ejecutivo”.

Tras la presentación de Carbajal, otro sector de la oposición presentó otro plateo. Lo que reclaman desde el Frente Amplio Formoseño es que se suspendan todas las elecciones en Formosa. Y en el caso de que Gildo Insfrán confirme su candidatura (cosa que hasta ahora no hizo), prometieron avanzar con una segunda parte de la querella.

6ZTJSRUYZ5CB5D3C7WSKXEQRVA.jpg Gildo Insfran en Formosa busca su octavo mandato consecutivo

“Desde la UCR esperamos que Insfrán presente su candidatura para avanzar con la impugnación”, dijo Agostina Villagi, abogada y diputada provincial de Formosa.

Otras provincias en problemas

Si la oposición consiguiera que la Corte Suprema de Justicia le diera el visto bueno al reclamo sobre Formosa, otras dos provincias verían afectados sus sistemas de gobierno.

Tanto en la constitución de Catamarca como en la de Santa Cruz no hay límites para los mandatos que pueda ejercer consecutivamente un gobernador o gobernadora.

La constitución catamarqueña sólo señala, en su artículo 133: "El Gobernador y ViceGobernador podrán ser reelectos".

En el mismo sentido, el artículo 114 de la constitución santacruceña apunta: "El Gobernador y el Vicegobernador serán elegidos directamente por el pueblo de la Provincia a simple pluralidad de sufragios. Podrán ser reelectos".