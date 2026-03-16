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Diputados

La Comisión Libra denunciará al fiscal Taiano por "encubrimiento" y pedirá explicaciones a los Milei

“Libra tuvo como protagonista y partícipe necesario al Presidente”, advirtió el diputado nacional Maximiliano Ferraro.

Por Agencia NA
La Comisión Libra, con Ferraro a la cabeza.&nbsp;

La Comisión Libra, con Ferraro a la cabeza. 

El presidente de la Comisión Libra de la Cámara de Diputados, Maximiliano Ferraro, sostuvo este lunes que el caso Libra es una “estafa y un hecho de corrupción millonario”, además de “una clara malversación de la investidura presidencial que reviste una gravedad enorme desde el punto de vista institucional”.

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“Libra tuvo como protagonista y partícipe necesario al Presidente”, advirtió Ferraro al encabezar una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados.

Los ex integrantes de la Comisión Investigadora Libra anunciaron que resolvieron denunciar al fiscal Eduardo Taiano ante el Ministerio Público Fiscal por “entorpecer la causa” y requerir que el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, “den las explicaciones que tienen que dar”, por lo que se presentará un “proyecto de resolución por escrito al Poder Ejecutivo para que todos los funcionarios involucrados” respondan sobre el caso.

“Vamos a presentar un pedido de informes por escrito al Poder Ejecutivo Nacional para que todos los funcionarios involucrados en las relevaciones periodísticas recientes (Javier Milei, Karina Milei, Santiago Caputo y Demian Reidel) expliquen cuál fue el contenido de sus conversaciones telefónicas con Mauricio Novelli”, expresó Ferraro.

También decidieron los legisladores opositores pedir la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de Karina Milei, según detalló Ferraro.

“Karina Milei no solamente porque autorizó las reuniones con los involucrados sino porque habló por teléfono con Novelli antes y después del lanzamiento del token Libra”, consignó.

Además la comisión resolvió “evaluar una segunda etapa investigativa en la Cámara de Diputados y continuar delimitando las responsabilidades políticas del presidente de Milei y sus funcionarios en el caso”.

También expresó Ferraro el repudio del cuerpo a “los atentados del Presidente contra la prensa”. “Vamos a exigir que se reúna de manera inmediata la Comisión de Libertad de Expresión convocando a periodistas”, anticipó.

Y sostuvo que “mafioso es el Gobierno que amedrenta al periodismo para cumplir con el objetivo de silenciarlo”.

Otras voces

“Milei mintió. Dijo que no estaba interiorizado en los pormenores del proyecto. Sin embargo de demostró que hsnlo que numerosas oportunidades con Mauricio Novelli que fue el articulación de toda la operación”, expresó, por su parte, el diputado Juan Marino, de Unión por la Patria (UxP).

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