La clínica dio su versión sobre el violento episodio de Vallejos

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCx-zFyAui5r%2F%3Futm_source%3Dig_embed&ig_rid=83a89618-f49e-498f-821c-0ab687378a5a&access_token=EAAGZAH4sEtVABO9ZBO7b0lyPOET7gZCZBZB11mIOYHEkIiERIdB7PpHlyHqNNmrHXpCnQa85725jDN5jjdVJcWBozCtK99ZCBeZBCYpI0lIKEIUsAPAuOOFLNESo7hPuIcBB32JZBYQ3afglbKtqnJfaDZBMcwEcLq5rN4o7oTF5gYIuRBBA127izrMJDNhkgrpNolYP1FZAse6KMaNfLu View this post on Instagram A post shared by Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan)

Y agrega: “Pese al traumático incidente, uno de los profesionales médicos de la institución, Dr. Javier Quesada, quien también recibió insultos, se dirigió a la camioneta que se encontraba estacionada enfrente del edificio de la institución, para brindarle asistencia al hijo del Sr. Vallejos, encontrándolo lúcido y con buen aspecto, respondiéndole que había sufrido una caída y que sentía dolor en su rodilla derecha, constatando así que no se estaba en presencia de una situación de extrema gravedad, que ameritara una atención de urgencia y/o que la demora pudiera poner en peligro su vida”.

Al tiempo que afirma, “dicho interrogatorio a cargo del Dr. Javier Quesada duró apenas unos segundos, ya que el mismo fue interrumpido violentamente, una vez más, por el Sr. Vallejos, quien subió a su camioneta y partió raudamente con rumbo desconocido”.

En ese sentido, es que desde el centro de salud afirman: “El paciente nunca ingresó al interior del edificio, lo cual demuestra que no existió abandono de persona, como inapropiadamente surge de la versión dada por el propio agresor”.

Para finalizar, la publicación confirma que, el empleado agredido denunció a Vallejos por lesiones leves en la Seccional Tercera de Policía.

Cabe recordar que, luego de la difusión de las imágenes, el excandidato a gobernador, aseguró a Tiempo de San Juan que, su hijo cayó de un caballo y sufrió una lesión en su pierna. Para luego contar que, “no querían atenderlo. El tipo –recepcionista- me pregunta por la obra social y le digo que no lo sé, que no se preocupe por la obra social, que tiene, o por el pago. Le pido que lo atienda de urgencia, que me traiga la camilla. Entonces me dice que si no le digo la obra social no me lo atiende y ahí pasó lo que pasó". En ese contexto, aseguró que actuó como un “papá desesperado”.