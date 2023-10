Sergio Vallejos, tras el escándalo: "Me dijeron que no iban a atender a mi hijo y pasó lo que pasó"

"Estábamos en el campo con mi hijo, a 140 kilómetros de la ciudad. Él cae y yo voy a socorrerlo, a unos 500 metros. Pero no se podía levantar, tenía toda la pierna doblada hacia adelante. A los gritos, lo inmovilizamos y trasladamos en la camioneta. Mientras viajábamos, en una ruta en estado pésimo, le llamo a mi hija para que llame al instituto y dé avise que viajamos con urgencia. Pero mi hija nunca tuvo respuestas, no le atendieron nunca", contó de antemano Vallejos. "Estábamos en el campo con mi hijo, a 140 kilómetros de la ciudad. Él cae y yo voy a socorrerlo, a unos 500 metros. Pero no se podía levantar, tenía toda la pierna doblada hacia adelante. A los gritos, lo inmovilizamos y trasladamos en la camioneta. Mientras viajábamos, en una ruta en estado pésimo, le llamo a mi hija para que llame al instituto y dé avise que viajamos con urgencia. Pero mi hija nunca tuvo respuestas, no le atendieron nunca", contó de antemano Vallejos.

Lo que sucedió después es lo que se vio en las imágenes que fueron viralizadas por la clínica en cuestión: "Me bajé del vehículo y dio aviso que estamos con una urgencia. Pero no querían atender. El tipo (recepcionista) me pregunta por la obra social y le digo que no lo sé, que no se preocupe por la obra social, que tiene, o por el pago. Le pido que lo atienda de urgencia, que me traiga la camilla. Entonces me dice que si no le digo la obra social no me lo atiende y ahí pasó lo que pasó".

Vallejos expresó que se trataba de una situación complicada y que actuó como "papá desesperado". "Primero soy un hombre, segundo papá y después todo lo que quieran, político, deportista. Pero primero están mis hijos", apuntó.

Sobre la salud del joven, el dirigente de Evolución Liberal contó que su hijo se encuentra internado con pronóstico reservado y que tiene todos los ligamentos comprometidos.

El abogado de la institución, Gustavo Rasso, confirmó que el trabajador agredido inició acciones legales contra Sergio Vallejos. La denuncia fue realizada en la Seccional Tercera y se presentó como testigo al gerente de la clínica.