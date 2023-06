La carrera contra reloj que le cambió la vida a Cristian Andino y por qué el 4 es su número mágico

Era la oportunidad de su vida. Tenía chances reales de dejar atrás el duro trabajo en las viñas para entrar a ANSES. Pero cuando fue a la entrevista laboral no llevó el currículum vitae. No sabía que se lo iban a pedir, tampoco tenía computadora. La mujer que lo atendió le dijo que lo esperaba hasta la tarde, cuando debía emprender viaje de regreso a Buenos Aires. Cristian Andino le pidió la compu a un amigo, imprimió en la casa de otro, fue al hotel a llevar el CV pero la mujer ya se había ido. Con lo que le quedaba de plata en el bolsillo, se tomó el 19 con destino al Aeropuerto. La encontró cuando estaba por embarcar y así entró a ANSES. Al año siguiente se recibió de contador público nacional y arrancó la campaña para ser concejal. Lo logró y por cuatro votos.

No viene de una casa en donde el dinero abundara. Su padre era fletero y trabajador rural. No terminó la primaria, pero siempre les inculcó la necesidad de que estudien. Repetía hasta el cansancio “es la única herencia que les voy a dejar”. Cristian fue uno de los primeros sanmartinianos en hacer el cursillo para entrar a la Escuela de Comercio. “Mi viejo hizo un sacrificio enorme, tenía esa visión del estudio”, contó.

andino.jpg Cristian Andino junto a su padre y su madre.

Se describe como un niño “muy botón”. Fue abanderado en la primaria y en la secundaria también fue un buen alumno. En los últimos años de colegio preuniversitario, decidió estudiar contador, que en ese momento solo estaba en la Universidad Católica de Cuyo.

Fue en esos viajes de ida y vuelta a la facultad cuando se le prendió el bichito de la política. No lo sabía aún. Entraba a las 16 pero como vivía en San Isidro tenía que tomarse el colectivo de las 13 porque si no llegaba tarde. “Empecé a ver que en otros departamentos progresaban y mi barrio -el Independencia- estaba exactamente igual que en el ’83, cuando nos entregaron la casa”, recordó.

“Siempre es mucho más el esfuerzo cuando uno viene de zonas rurales, ahora hay más frecuencia de colectivos, pero antes era re difícil, salía a las 13 para empezar a cursar a las 16, siempre es mucho más el esfuerzo cuando vivís lejos. Cuando volvía a San Martín era el mismo barrio desde el ‘83, ese fue el motor, pensar que me gustaría cambiarlo y empecé a participar”

Para su familia, poder darle estudios universitarios fue un sacrificio muy grande. Es por eso que apenas terminaba de rendir en diciembre, arrancaba a trabajar. Primero en la temporada de la uva de exportación, después gameleando. Sabe de fincas, de chacras y de limpiar camiones. Aún recuerda con lujo de detalles cuando los fines de semana lavaba el único camión de la familia. “Mi papá tenía un camioncito, después pudo cambiarlo por un Dodge 600 y antes de fallecer pudo cumplir su sueño con un Mercedes 1114. Era muy difícil llevar adelante una familia con un solo camión, había que lavarlo, engrasarlo, tratar de arreglarlo. Todo eso te va educando, te va formando como una persona responsable, perseverante; con trabajo y esfuerzo se consiguen los sueños”, detalló.

El punto de inflexión y la política

El 20 de diciembre del 1998 se recibió de contador. Un año antes, consiguió el trabajo que le cambió la vida. En la facultad, llamaron a un grupo de chicos del departamento de Ciencias Económicas para una serie de entrevistas laborales. El objetivo: entrar a ANSES. “Me piden el CV, no tenía ni computadora. La mujer que entrevistaba me pregunta "¿Cómo te venís sin CV?" Busqué a un amigo que tenía computadora, llegué al hotel a llevarle el CV pero no estaba. Me tomé el 19 y alcancé a darle el CV en el aeropuerto antes de que suba al avión. Tuve la suerte de entrar y ahí me cambió la vida, hasta ese momento era todo changa, me ayudaba a comprarme las zapatillas y a pagar las fotocopias, pero pasé a tener un sueldo mensual, me cambió la vida”, relató.

Se recibió y decidió meterse en la política. A su padre no le gustó, pero lo terminó aceptando. La campaña la hizo con un parlante que compró con tarjeta de crédito y un Ford Sierra de 1986. Lo llevaba un amigo a ANSES y se volvía a San Martín en el vehículo. Con el auto y el parlante, le decían a la gente qué iban a hacer, su plataforma de campaña. Con 26 años y por cuatro votos terminó siendo elegido concejal.

Apenas asumió como concejal decidió que iba a luchar por ser intendente. Se dio cuenta de que no podía encarar transformaciones si no llegaba al Ejecutivo. Con 30 años fue elegido intendente, cargo que ejerció cuatro veces. No en vano el cuatro es su número mágico. Fue en este contexto cuando le llegó el ofrecimiento para ser vicegobernador de Sergio Uñac. Después vino el fallo de la Corte Suprema de Justicia que impidió la candidatura de Sergio y ahora acompaña a Rubén Uñac.

"Cuando empezó a gobernar -Pablo Santibañez- iban bien las cosas, después San Martín dio un viraje, fue muy triste, esperamos que pase el tiempo, fuimos a unas PASO con el que fue intendente y todo lo terminó resolviendo la política"

andino2.jpg Andino junto a sus dos hijos, de 18 y 16 años.

No es fácil encajar la campaña y la vida familiar. Cristian tiene dos hijos, uno de 18 y otros 16 años. Los chicos se hacen de comer y lo apoyan fuertemente. Poco tiempo le queda para sus hobbies: uno es hacer deporte y el otro es el folclore. Es que Andino es recitador, se sabe de memoria Vallecito de Huaco. Le da un poco de vergüenza, pero se anima a recitar en público cuando los guitarristas hacen de las suyas.

"En campaña está difícil conjugar la paternidad y las obligaciones. Ambos nacieron cuando yo era intendente, durante la intendencia me las he arreglado para estar presente, en la escuela, en los deportes. Ellos no me reclaman, en esta etapa es todo muy exigente porque una cosa es recorrer San Martin y otra la provincia"

Cristian cumplió 50 años. Se siente bendecido. Es muy creyente y aseguró que reza mucho. Quiere creer en ese número 4, en ese número mágico que lo motiva a cumplir sus sueños. Termina de tomar un cortado mediano en la YPF. Saluda a todos. Es hora de arrancar otra caminata. Otro viaje de ida.