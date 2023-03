La candidata de Orrego en Rivadavia, sobre la gestión de Martín: "El modelo está agotado"

El tablero político de Rivadavia entró en la fase de contienda entre candidatos. Ya hubo roces entre los diputados provinciales Sergio Miodowsky y Nancy Picón, aspirantes a suceder a Fabián Martín, que cumplió sus dos mandatos consecutivos. La disputa entre los dos es sobre si garantizan la continuidad o no de la actual gestión. Sin embargo, la empresaria Luciana Cuk, postulante a la intendencia por el sublema Cambia San Juan -que lidera Marcelo Orrego- se desmarcó y fue contundente: "El modelo está agotado".

En el inicio de febrero, este diario publicó el salto a la política de Cuk. Una candidata inesperada. Si bien fue funcionaria del actual jefe comunal, no estaba en el radar como contendiente en los principales frentes. Pero se consolidó. "Expongo las problemáticas que el vecino necesita que se visibilicen. No critico a la gestión", dijo en ese momento, cuando aún barajaba las opciones para alinearse con tal o cual dirigente. Decantó por el santaluceño. Pero reafirmó que "es una línea separada a Martín".

Ahora, Cuk -ex directora de Proyectos de la Municipalidad- dijo que "este es el verdadero cambio" y que está embalada en confeccionar "proyectos y propuestas en cercanía con los vecinos". Según dio a entender, el actual jefe comunal dejó de prestar atención en detalles importantes. Principalmente, "servicio de agua, cloacas y que los comercios se funden". Dio el ejemplo de dos territorios en los que está trabajando: Villa Rodríguez Pinto y barrio Wilkinson. "Hace semanas que no tienen agua, eso genera que no haya circulación en las cloacas y haya olores nauseabundos", comentó. También apuntó a la tardanza de las obras porque "cortan toda la calle solamente para abrir la vereda".

Desde la visión de la empresaria orreguista -propietaria de Distribuciones Rivadavia y esposa del presidente de la Unión Industrial de San Juan, Ricardo Palacios-, "el intendente tiene que articular con Provincia y Nación". Dio un ejemplo de su trabajo al frente de la Dirección de Turismo y Deportes, en los primeros cuatro años de Martín, cuando se realizó la fiesta departamental Rivadavia en colores con fondos nacionales. "Al vecino no le costó un peso", enfatizó Cuk.