La "canciller" de Milei comparó el matrimonio igualitario con "tener piojos"

Ahora hay algunos dirigentes libertarios que se están arrepintiendo de la decisión. En un par de días, Mondino llevó la agenda de la campaña adonde Milei no quería. Primero volvió a avalar el "mercado de órganos". Luego planteó que los vecinos deberían encargarse de las cloacas y el pavimento, y pagarlos con los impuestos que dejarán de abonar por la reforma impositiva libertaria. Finalmente, en una entrevista con Luis Novaresio, construyó una cuestionable alegoría para explicar cómo considera el matrimonio igualitario.

El matrimonio igualitario rige en Argentina desde el 15 de julio de 2010. nuestro país se convirtió en el primero de América Latina en reconocer este derecho en todo su territorio nacional. Además, fue el segundo país de América (después de Canadá) y el décimo a nivel mundial en legalizar este tipo de unión.

Sobre el tema, Mondino señaló: "Como liberal estoy de acuerdo el proyecto de vida de cada uno. Es mucho más amplio que el matrimonio igualitario. Déjame exagerar: si vos preferís no bañarte y estar lleno de piojos y es tu elección, listo, después no te quejes si hay alguien que no le gusta que tengas piojos".