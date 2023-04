Kicillof confirmó cuándo se vota en Buenos Aires: ¿adelanta elecciones?

"La Provincia tiene una ley, ya lo expliqué a esto, tiene una ley de PASO, que se adhesiona a ley de PASO nacional, que implica que la PASO es en la misma fecha. Eso será así", explicó Kicillof. Y criticó a la oposición: "Escuché a Santilli, a Espert, en el momento en que todavía no se había desplazado, como era más o menos previsible, pero a los dos hablar de un desdoblamiento, supongo que con argumentos parecidos a lo que ocurrió en la Ciudad. Nosotros hoy tenemos una ley, no tenemos mayoría. Es un resorte que maneja el poder legislativo y nosotros no tenemos mayoría. Lo que pasó en la Ciudad yo no tengo ese resorte para decidirlo sobre las PASO”, argumentó.

Y sobre ese posible resorte, el gobernador contó: “Son decisiones complejas cuando no está definida la estrategia total, y la verdad que no está definida la estrategia total. Nosotros hoy hicimos una reunión en el PJ, pero vamos un poco más atrás".

Sobre su candidatura para reelegir en PBA, entrevistado en C5N afirmó: "Nosotros tenemos que resolver una estrategia. Nadie se salva solo y no puede haber aventuras personales; tenemos que hacer una estrategia que nos permita arreglar lo que falta arreglar y que no vuelva la derecha. Hay que dar la discusión: la derecha o los derechos".

En esa línea, manifestó que "nosotros necesitamos una estrategia ganadora a nivel nacional" porque "lo que está en riesgo es muy grande. Ya escuchamos a nuestra oposición: no se les cae una idea. Lo único que se les cae es ajuste y sacar derechos". Precisó que ese achicamiento implica "menos educación, menos salud, menos obra pública" y contrastó con "los niveles de actividad que hay hoy en la provincia de Buenos Aires en todo el interior y en el conurbano tienen que ver con la obra pública".

Este jueves, Kicillof cerrará con un discurso la marcha del kirchnerismo en plaza Lavalle frente a Tribunales contra el Poder Judicial. El gobernador contó que "hay una embestida del partido judicial" contra la Vicepresidenta. "A Cristina le apuntaron con una pistola a centímetros de la cara el año pasado. Ninguno de nosotros vivió una cosa así", sostuvo sobre una posible candidatura, aunque agregó que "es indudablemente la dirigente política de más peso en la Argentina". "Yo pertenezco a un sector que se encolumna con Cristina y creo que las cosas que ella dijo estaban en lo cierto", cerró.