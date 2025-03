Kicillof abrió el año legislativo bonaerense con críticas a Milei: "Los gobernadores no somos...

Además indicó que la criptomoneda y la posible intervención: “De esta manera está promoviendo una estafa político, el gobernador al que le pide la renuncia sacó 20 puntos del ventaja al segundo. Así como no pude explicar una estafa financiera no puede jugar con la democracia y el federalismo”.

"Quiero referirme a un episodio reciente de inédita gravedad institucional, un hecho sin antecedentes que no podemos pasar por alto: parece irreal, pero el Presidente de la Nación amenazó con intervenir la Provincia y pretendió echar al Gobernador por redes sociales. Tal como ocurrió con la criptomoneda, ahora dice que no quiso decir eso. No se puede ser tan impune, cínico e irresponsable", sostuvo del gobernador bonaerense.

A su ve indicó: "Así como un presidente no puede avalar una estafa financiera de escala internacional, tampoco puede usar el mandato que le dio la democracia para atentar contra ella. Desde acá le quiero recordar al presidente que con la democracia y con el federalismo no se juega".

"No voy a permitir que el destino de los bonaerenses quede librado a la improvisación, la prepotencia o el resentimiento de un Presidente que no respeta la democracia", agregó.

“No es un ataque contra mí, es un ataque contra la provincia de Buenos Aires. Cualquiera puede ser víctima de sus ataques, menos los millonarios y los estafadores, los únicos que festejan en el gobierno de Mieli”, indicó el gobernador.

Kicillof abarcó también la actualidad económica

A su vez apuntó: “El Presidente parece olvidar que gobiernan la Nación pero no las provincias, los gobernadores representamos a nuestros pueblo. No nos sometemos a amenazas antidemocráticas y agradezco los llamados de apoyo. Los gobernadores no somos empleados del presidente”.

Kicillof abarcó también la actualidad económica. Recriminó que “el índice salarial del INDEC cayó un 14%, la jubilación mínima se desplomó un 22% y la jubilación media un 12%”. “Son derrumbes que tienen pocos antecedentes históricos”, sostuvo el gobernador.

También repasó estadísticas de consumo, desempleo, industria, entre otros. “Ocho de cada diez nuevos desempleados son bonaerenses”, agregó. Y completó: “En la imaginación del presidente todo anda bien, todo crece”.

Kicillof afirmó que, para sostener su plan económico, el Gobierno “requiere de un flujo de dólares que permita el tipo de cambio” estable, y “por eso la urgencia para conseguir el auxilio del FMI”.

“Habrá que estar muy atentos al destino de esos recursos, porque si son para sostener el tipo de cambio, ya sabemos lo que ocurrió en 2018 y 2019 con el préstamo de Macri. En fin, una estafa piramidal: se la llevan unos pocos, dejan un tendal y la deuda la tiene que afrontar el pueblo argentino”, siguió el gobernador.

El reclamo por los fondos a la Nación

El gobernador hizo un llamado a la Justicia para que “le ponga un freno” al presidente. “Milei se ha dedicado a apropiarse ilegalmente de fondos que corresponden a las provincias. Lo avisó, con un claro tono de amenaza, cuando no le aprobaron la primera versión de ley de bases “voy a fundir a las provincias”, advirtió“, dijo Kicillof, que recordó que por este tema hay siete denuncias en la Corte Suprema.

“Señores legisladores: tenemos que defender a los bonaerenses. Más allá de las diferencias entre nosotros tenemos que ponernos de acuerdo para defender a nuestra provincia de Buenos Aires. Lo que le pido a toda esta legislatura es que nos acompañe enérgicamente en el reclamo de los fondos y recursos que el Gobierno Nacional le ha quitado a los bonaerenses”, afirmó, al pedirle tanto a oficialistas como opositores que apoyen el reclamo.

La inseguridad y el caso de Kim Gómez

El gobernador volvió a referirse a la niña de 7 años asesinada en La Plata.

“Mientras la familia no pudo despedir a su hija, dirigentes buscaron sacar ventaja de semejante desgracia. Son caranchos. Una política carroñera que intenta alimentarse del dolor. Es un comportamiento inmoral. No vale todo por un voto”, manifestó.

Además, volvió a pedirle al Ejecutivo nacional que se haga cargo de su parte en la problemática: “Para llegar a un barrio de nuestra provincia, la droga tiene que cruzar la frontera y recorrer 1.500 kilómetros. El principal responsable es el presidente”, siguió.

El gobernador confirmó que este año destinarán 170 mil millones de pesos para el presupuesto en el área. En su discurso ante la Legislatura, además adelantó que sumarán 800 nuevos patrulleros para la Policía Bonaerense.

“Vamos a crear también un fondo municipal de 70 mil millones de pesos para que los municipios de más de 70 mil habitantes destinen a la seguridad, más otros 400 patrulleros adicionales”, continuó Kicillof.