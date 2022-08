Juntos por el Cambio pidió el juicio político de Alberto, pero un diputado no firmó: quién fue

Ahora es Facundo Manes quién le pone otra piedra al camino del macrismo hacia el triunfo electoral del año que viene.

Es que Juntos por el Cambio presentó oficialmente el pedido de juicio político contra Alberto Fernández por sus declaraciones contra la actuación del fiscal Diego Luciani, y entienden los cambiemitas, la amenaza de muerte al fiscal en declaraciones brindadas este miércoles a la noche en una entrevista televisiva, tras el pedido de 12 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para Cristina Kirchner.

La idea fue ratificada por el mismo Mario Negri en una conferencia de prensa en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso Nacional: "Lo de anoche en televisión fue un mensaje con código mafioso, no es un mensaje propio de un Presidente", disparó el radical macrista cordobés.

El interbloque de juntos tiene 116 legisladores en la Cámara baja, y 115 de ellos firmaron el pedido, menos Manes.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, consideró la decisión del radical como un acto de irresponsabilidad “del que se tendrá que hacer cargo”.

“Yo averigüé, porque a veces uno no se entera que está el documento a la firma, pero no fue el caso. Lo sabía y decidió no hacerlo. Desconozco las causas”, apuntó la halcona amarilla.

La lilita girl Paula Olivetto fue más dura: “Hay algunos que estamos acostumbrados a poner el cuerpo, y otros están acostumbrados a ver que dicen los focus group”, disparó, bajándole el precio al radical y colocándolo casi como un producto estrictamente mediático.

Aún no hubo una aclaración de Manes en cuanto a la negativa de brindas la rúbrica a la avanzada parlamentaria opositora contra el primer mandatario.

Sin embargo, un tuit muy duro del propio diputado nacional de hace unas horas hace incomprensible la actitud, si fue una decisión meditada. El científico también había coincidido en el tono “mafioso” de las palabras de Fernández: “No vamos a tolerar declaraciones mafiosas en la Argentina. @alferdez, queremos justicia sin privilegios y un presidente que gobierne para sacar el país adelante. ¿Es mucho pedir?”, había escrito.