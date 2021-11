Facundo Manes diagnosticó a distancia a Alberto Fernández: mirá qué enfermedad dice que tiene

Quien impuso la moda del diagnóstico a distancia en medios, sin la consulta con el paciente, fue el doctor y periodista Nelson Castro La diagnosticada fue la actual vicepresidenta Cristina Kirchner. El diagnóstico, Síndrome de Hubris.

Esta patología, básicamente, es expresada por un concepto griego que puede traducirse como "desmesura" y coloquialmente se usa para referirse a las personas "que creen saberlo todo".

Luego, Castro volvió a hacerlo, al sentenciar que “cada vez que veo a la vicepresidenta de la República hago un diagnóstico de su patología. Está clara, ¿no? Esa negación de la realidad”.

Quien retomó la senda del galeno-animador es un galeno-ahora diputado nacional, el neurólogo mediático Facundo Manes. ¿Su no paciente? El presidente Alberto Fernández.

“En la neurología hay algo que se llama anosognosia, y significa no reconocer el problema, y cuando un paciente no reconoce el problema, no va a poder encarar la rehabilitación”, apuntó.

Qué es la anosognosia

Según la Real Academia Española, la anosognosia es un término de la psiquiatría, y la define como “Enfermedad que consiste en no tener conciencia del mal notorio que se padece”.

El término proviene del griego, y está formado por el prefijo a (no, sin), nosos (enfermedad o padecimiento), y gnosis (conocimiento). Es decir, sin conocimiento de su enfermedad.

La página de una fundación francesa dedicada a la lucha contra el Alzheimer, amplía: “La anosognosia es un síntoma que puede aparecer en diferentes patologías, trastornos o enfermedades, como en la esquizofrenia, el trastorno bipolar, tras algunos tipos de ictus u otras lesiones cerebrales; y en muchos casos de demencia, como suele ser habitual en la enfermedad de Alzheimer”.

Otro experto abunda en la materia explica que lo diagnosticado por Manes es “muy característico en personas con daño cerebral”, y resalta el papel que finalmente deberá jugar la familia, cuando el enfermo deje de tener conciencia de sus carencias.