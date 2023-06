Juan Grabois quiere un periodista de ministro de Economía: quién es y qué respondió

"Un economista que me gusta es Zaiat. Me parece que tiene una capacidad", dijo. Grabois consideró que el periodista expresa "una orientación económica que a mi me contiene".

Cabe recordar que los artículos de Zaiat fueron varias veces recomendados por Cristina Kirchner.

https://twitter.com/CFKArgentina/status/1282330842149408770 “La conducción política del poder económico”. Zaiat hoy en @pagina12. El mejor análisis que he leído en mucho tiempo. Sin subjetividades, sin anécdotas. En tiempos de pandemia, de lectura imprescindible para entender y no equivocarse. https://t.co/YcMxbUgyUJ — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 12, 2020

Zaiat, sin embargo, se mostró muy alejado de cualquier pretensión de liderar un equipo económico.

"No me gustaría ser ministro de Economía, cualquier que me conoce sabe que no", dijo el periodista consultado por Radio Con Vos.

"Me apasiona el periodismo, me encanta lo que hago. Cada uno sabe lo que puede hacer y lo que no debe hacer", agregó.

Zaiat dijo que un cargo de esa envergadura debería ocuparlo "el que tenga vocación de gestión". "Yo no la tengo. Nunca la tuve", agregó.

Para el periodista, ser ministro de Economía "es más complejo que sólo el cargo". "La mayoría de los fracasos tienen que ver con eso: no entender qué es asumir la responsabilidad, que es clave para tomar decisiones", afirmó.