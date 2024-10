¿Jorge Alberto Escobar candidato de Milei en San Juan?, qué dijo el ex gobernador

"Hay mucha gente nueva, hijos de empresarios sanjuaninos, que tienen la idea de sumarse. Que no han hecho nunca política y como que tienen miedo de meterse. Por eso que yo digo, yo lo sigo buscando a ese Escobar... Digo, si necesitamos a ese empresario de los noventa, lo vamos a hacer. Que venga a embarrarse", disparó Peluc en OFF DE RECORD. Ahí nomás elogió al justicialista, asegurando que fue el mejor gobernador que tuvo San Juan.

Quedó esa idea girando. ¿Para qué buscar un empresario como Escobar si está el mismo Escobar? ¿Qué piensa el propio ex gobernador de la idea de ser candidato por LLA en las legislativas 2025? A TIEMPO DE SAN JUAN, el empresario le contestó sin rodeos. "No hay chance. Yo soy un hombre que hablo de política, hablo con libertad. Y con libertad critico al gobierno nacional. Apoyo al gobierno nacional en lo que se tiene que apoyar. Y también critico a mi partido del cual soy afiliado. Pero la verdad es que no, no es mi intención tener candidaturas".

Argumentó que "porque si no entonces lo que estoy hablando parecería absolutamente interesado. E intento que lo que diga sea lo que pienso. No lo que quieran escuchar los demás a ver si alguien me llama. No, no, ya está".

Al segundo, dejó algunas frases que podrían prestarse para especulaciones: dijo que "nadie da por cerrada nada en esta vida. Pero mi intención no es esa". También remarcó que "yo converso, discuto, hablo con la gente. Y hablo tanto con los de un partido como con los de otro. Hablo con el gobernador Orrego cada vez que puedo y le digo las cosas. Intercambiamos opiniones. Y esto no quiere decir que yo esté enrolado ahí".

Escobar estuvo escuchando atento a Peluc. "Cuando habló de que están buscando justamente un perfil como el mío del siglo pasado. Parece mentira, estoy hablando del siglo pasado. Y bueno, habló concepto elogiosos. Y esto no quiere decir nada más que lo que quiere decir y punto. Yo lo entendí de esa manera. Si quiso decir otra cosa, a mí no me lo ha dicho". Y aclaró que no hubo ninguna llamada por parte de los libertarios para proponerle nada.

El ex gobernador se considera justicialista pero está alejado de la sede de calle 25 de Mayo. "La verdad que orgánicamente yo no voy al partido", remarca. Pero dice que no se imagina dentro de otro espacio político. A la vez se muestra muy alejado de la actual conducción provincial y lo que se propone en lo nacional. "Mi idea no es reportar a ninguno, pero quiero decir algo, a esta altura de mi vida yo he sido siempre consecuente. Sigo afiliado al mismo partido, pero también tengo que decirles que hoy es que el justicialismo nacional a mí no me representa. Este que se va a venir, que probablemente casi con seguridad llega, es el que yo combatí siempre. De alguna manera es el que me alejó de la política. Yo respeté en su momento al sector K, pero yo lo combato".

Fue enfático contra Cristina Kirchner: ¿Por qué creen que irrumpió un outsider de la política? Entonces, si repetimos ese mismo error, a Milei le sucede otro Milei. Y esto es así de claro porque aparentemente de la elección no se aprendió. Volvemos otra vez a lo mismo, a la misma de siempre". Y enfatizó: "Yo no le veo mucho augurio al futuro del partido".

"Me afilié al PJ y no me he desafiliado. Y si mañana tuviese que hacerlo por algún motivo, por alguna situación enojosa, no de candidatura. Lo diría y lo haría sin remordimientos. Creo que así como el justicialismo a mí me dio una gran oportunidad, yo también al justicialismo le di lo mío".

Escobar se reivindicó como militante: "El justicialismo no ganaba desde la época de Camus. Y tuvimos la fortuna de hacerlo en la época mía. Y a partir de ahí, salvo un tropezón, y el resto siguió con el justicialismo. Es decir, que yo también entregué hasta la última gota de lo que tenía por el partido. Probablemente no me deben, pero yo estoy seguro que no debo a nadie".

Cumbre vintage

Escobar viene de juntarse en Santa Fe a principios de este mes con 7 ex gobernadores del país en diferentes épocas y otros ex diplomáticos o gente que busca mirar para adelante y pensar en un Justicialismo distinto, moderno, desde la experiencia. "No éramos viejos meados, pero sí setentosos", afirmó. El sanjuanino se reunió con el misionero Ramón Puerta, el entrerriano Moine, el santacruseño Acevedo y el mendocino Arturo Lafalla, entre otros. Crearon comisiones de trabajo y están a punto de sacar un documento "propositivo", que "no siga con los mismos". En noviembre se volverán a encontrar en Buenos Aires y buscan ampliar el espectro de seguidores. Así, nació el Grupo Santa Fe.

Una foto de unión con Milei

"Yo quiero una foto como la de Alfonsín y Menem caminando juntos en Olivos y charlando, eran los dos presidentes de partidos. Olvídese que uno era expresidente y el otro presidente en ejercicio. En este caso se daría lo mismo, un presidente en ejercicio y una expresidente. Los dos referentes, uno del gobierno y partido, y el otro del partido con mayor cantidad de afiliados en el país", confesó sobre lo que desearía para Milei y Cristina.

Para Escobar, se puede llegar a armar consensos desde el PJ con Milei, "sobre temas de Estado". Y ahondó: "no es cuestión de hablar y decir, hagamos una alianza para ir junto a una elección. Sino pongámonos de acuerdo sobre temas prioritarios. Conversar". Y ahí, para el ex gobernador, Cristina no encaja.

Cuestionó a los últimos gobiernos justicialistas: "¿Nos fue bien, en este tiempo, con estas banderas, nos fue bien a los argentinos? ¿Nos dejó un país sin inflación la gestión de Fernández? ¿Nos dejó un país con menos corrupción de la que teníamos? ¿Nos dejó un país con menos sospechas, con menos funcionarios procesados? Estas no son las banderas del justicialismo. Si el justicialismo también no hace mea culpa de las cosas que han pasado, o de lo que ha hecho, es difícil que se presente ante la sociedad distinto. Distinto se presenta usted en las acciones, pero si usted se presenta distinto con la misma gente, hay algo que anda mal. Si usted se presenta distinto con las mismas ideas, hay algo que anda mal".

¿Y Axel Kicillof gusta? "No sé, no sé si Kicillof será el hombre, pero eso lo tendrían que haber resuelto los gobernadores. Kicillof también era el gobernador el año pasado, y la mayoría de los gobernadores eran justicialistas. Los gobernadores justicialistas, que ahora son exgobernadores, la mayoría, volvieron a ser minorías. Lo mismo tienen fuerza de representación en sus distritos. ¿Por qué no juntaron fuerzas y erigieron justamente la figura de hoy, de alguno de ellos, que representara el interés federal? Podría haber sido Uñac. Podría haber sido también el de Córdoba. Que el de Córdoba fustiga al kirchnerismo, pero no reniega del justicialismo. Tuvo que ir Schiaretti solo a una elección".

Y siguió, crítico con el PJ: "Y ahora, en la interna partidaria, tropezamos con la misma piedra. El que tropieza con la misma piedra, la verdad, es que no aprendió".

¿Y si viene un llamado de Peluc, qué pasa? ¿Hay alguna chance de estudiar, por lo menos, una presentación? "Yo le diría que él busque porque va a encontrar gente con vocación, con capacidad", lanzó el ex gobernador. Y se permitió analizar un escenario con la figura de su hijo, también empresario: "justamente si hay algo que critico son los cargos hereditarios. Se ganan, no se heredan. Mi hijo es un excelente empresario. Es un excelente técnico. Creo que, si usted lo pone a gobernar, mire lo que le digo, me animo a decirlo, si usted lo pone a gobernar la provincia, desde lo técnico, está capacitado. Desde lo político, no porque no tiene la experiencia, porque no lo hizo nunca y porque además no le gusta".

Consejero de Orrego

Escobar habló de la relación con Marcelo Orrego, a quien conoce de chico, porque el padre del gobernador fue funcionario escobarista: "A veces yo le llamo. Para decirle, 'mirá, veo que hay cosas que me parece que deberían corregirse en tal o en cual ámbito. Es un hombre que para la oreja. Escucha. Y a veces también me llama para decir, 'conversemos un poco', de cuestiones generales".

Detalló que "Esto sucede porque sabe que lo que yo le voy a decir no es interesado. Porque yo no voy a competir contra él. Porque no estoy tratando de moverle el piso para que le vaya mal. Y le diga exactamente lo contrario de lo que pienso. Además, hasta por un primero, necesito que le vaya bien a él porque yo estoy en la actividad privada. También necesito que me vaya bien, como a todos los sanjuaninos. Segundo, tengo un aprecio especial por un tema también familiar. Sus padres fueron funcionarios míos y fueron gente amiga y querida. Entonces, es como que me asiste hasta un derecho moral para poder hablarle. Mi hijo con él iban a judo juntos. Humberto Orrego fue un hombre muy leal conmigo. No éramos amigos antes, después sí fuimos amigos, pero él fue muy leal como funcionario conmigo. Y yo intento devolver un poquito eso con su hijo, que es nuestro gobernador".

Entonces, ¿un Jorge Alberto candidato sería un poco tomado por Orrego como una traición? "Yo no soy afiliado al partido de Orrego. Yo lo ayudo porque lo ayudo, le doy mi opinión. En realidad siempre el que decide es el gobernador. No hay co-gobierno acá. Pero, no sé, como es una situación que ni siquiera contemplo, el que se enojaría inútilmente sobre algo que no existe, uno u otro. Y se enojaría el Partido Justicialista probablemente, si es que le interesa, si yo abiertamente tomo candidaturas en partidos diferentes al partido donde nací".

¿Se nace y se muere en el PJ? "No, no, no, no, para nada. De hecho, yo en algunas elecciones no voté al peronismo. Quiero ser clarito para decirle que una cosa es ser afiliado y otra cosa es la obediencia debida. La obediencia debida para mí no va. Usted convénzame, además. Si soy afiliado, venga y convénzame. Enamóreme de lo que usted dice. Si no me enamora, discúlpeme. Me voy detrás de otro amor... Porque usted me decepcionó. Pero no me voy de la casa. Hoy".