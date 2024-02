Escobar, a fondo: su apoyo a Milei, su advertencia a Uñac, su consejo a Orrego y un personaje central con apellido ilustre

Embed - El ex gobernador de San Juan, Jorge Escobar, en Paren las Rotativas

En ese contexto puso de ejemplo lo que ocurre con Chubut, a su entender una provincia "mal administrada" en el último tiempo y con un gobernador entrante que "enganchó un lío". Para Escobar, tanto el Gobierno nacional como el Gobierno provincial tendrían que haberse reunido para armar un programa de devolución procurando mantener el equilibrio político.

El exgobernador también habló de “erradicar mañas”, los beneficios a los que se ha "acostumbrado" la gente en el país y los “curros” que todavía existen. “Los curros existen desde siempre, sí, pero hay una realidad y es que se reforzaron”, apuntó. En este contexto, expresó que eso también ocurre en la obra pública, aunque expresó que no está de acuerdo con eliminarla del todo: “El tema es que el paso de una cosa a la otra. El gradualismo no va. No va, ya probamos el gradualismo de Macri y no fue. Y ya probamos algunos gobiernos justicialistas que no les hicieron honor a algunos otros justicialistas”.

Un personaje central con apellido ilustre

Para Escobar hay un dirigente que será clave para aplacar las cosas entre el Gobierno nacional y las provincias. Se trata de Eduardo “Lule” Menem, quien fue nombrado recientemente como subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia. Además, resaltó que se trata de un hombre que quiere mucho a San Juan. “Yo lo conozco desde mi primera gobernación. Lo llamé para felicitarlo por su cargo y me dijo que tenía guardado el decreto de mi asunción, firmado y dedicado por mí. Y le dije que esperaba que San Juan necesite lo menos posible de gente amiga en el Gobierno Nacional…".

Su consejo a Orrego

Escobar se refirió a los casi tres meses de gestión del gobernador Marcelo Orrego y su relación con el Gobierno nacional. “Orrego merece largamente la oportunidad de manejar bien esta provincia. Es una persona que ha acompañado desde que arrancó, acompañó todas las votaciones del Congreso. Es decir, el Gobierno Nacional no puede quejarse de la actitud de Orrego. Agarraron la goma y lo borraron (de la lista de traidores). Hay una travesura ahí”, expresó.

Cree, en este contexto complejo en lo económico y político, que todos los problemas le están cayendo al gobernador y que los ministros deberían tener más protagonismo: "El gobernador se nos va a cansar, se va a agotar y es loco. A mí me pasó, pero yo ahora lo estoy viendo. Él viene de dos gestiones buenas, muy buenas como intendente, pero la intendencia tiene más personalismo. Yo le diría que descargue más responsabilidad a los ministros".

El empresario contó que de vez en cuando conversa con el actual mandatario provincial, a quien le da su opinión de distintos temas. De hecho expresó que lo que quiere es darle una mano al gobernador de turno y que lo hizo en su momento también con Sergio Uñac, de quien fue muy crítico: “A veces escuchó, otras veces no escuchó. Yo le dije, tengo la experiencia de los años, pero tengo algo muy importante que vos no tenés y es el tiempo para pensar. Ningún gobernador tiene tiempo, termina el día exhausto el día; a mí me ha pasado. Además Uñac no tenía un equipo político, para nada. Si él creía que lo tenía, no lo tenía. No le gustaba tampoco que le dijeran algo que no pensaba. Eso no quiere decir que haya sido un mal gobernador".

Escobar reveló que dos días antes de que Sergio Uñac anunciara a su hermano como candidato a Gobernador, él le advirtió que se trataba de una decisión desacertada. "Le dije que no debía ser el hermano y bueno, lo hizo. Y ahí está. Y no es por criticar a Uñac, se va a pensar que al que está caído uno le da.... Pero no está caído el senador, presidente del partido Justicialista", apuntó.