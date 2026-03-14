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Viaje por España

Javier Milei se reunió con Santiago Abascal y Jesús Huerta De Soto durante su gira en Madrid

El mandatario, además, mantuvo un encuentro con el empresario Martín Varsavsky y su esposa, Nina Varsavsky.

Por Agencia NA
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El presidente Javier Milei se reunió este sábado con el presidente de Vox, Santiago Abascal, y el economista español Jesús Huerta de Soto durante su gira en la ciudad de Madrid.

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Fuentes oficiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que Milei mantuvo encuentros con los referentes libertarios en el Hotel Hyatt de la capital española, donde luego disertará Madrid Economic Forum, presentado como “el evento económico y empresarial de referencia en España”.

A su vez, el mandatario, vestido con su habitual mameluco de YPF, se reunió con el empresario Martín Varsavsky y su esposa, Nina Varsavsky.

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La exposición del Presidente en el evento está prevista para las 16.15. Allí se espera que vuelva a exponer su visión sobre reformas económicas, liberalización de mercados y el rumbo de la economía argentina.

Para esa actividad, el Presidente tiene planificada una exposición basada en su gestión, los cambios pendientes y fundamentalmente en dar cuenta de la batalla cultural que logró plasmar.

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En ese aspecto, no faltarán críticas al socialismo con detalles de cómo, desde su parecer, “empobrecieron” a las sociedades.

Tras finalizar su participación en el evento, Milei emprenderá el regreso a Buenos Aires. El arribo a la Argentina está previsto para el domingo a las 9.30, lo que marcará el cierre de su breve escala en España luego de su gira por Estados Unidos.

Entre los expositores figuran, además de Milei, el profesor de Ciencias Políticas Miguel Anxo Bastos, los economistas Juan Ramón Rallo, Daniel Lacalle y Eduardo Garzón, la empresaria Marta Marcilla, el abogado Hermenegildo Altozano y el director del Instituto Juan de Mariana, Manuel Llamas, entre otros nombres del ecosistema económico, académico y mediático español.

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La agenda incluye charlas sobre “Constitución libertaria”, “Desregulación”, “Función empresarial”, “Nuevos modelos educativos”, “Violencia iliberal de género”, “Comunicación y persuasión”, así como un segmento dedicado a “Nuevos medios de comunicación” con la participación de los periodistas Vito Quiles y Víctor Domínguez.

El tramo final de la jornada estará reservado para la ponencia de Daniel Lacalle, titulada “La censura: el último arma del estado depredador”, y el cierre a cargo de Javier Milei, previsto entre las 20.15 y las 21.10, seguido de una cena VIP con los ponentes para quienes paguen el paquete más exclusivo.

FUENTE: Agencia NA

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