Javier Milei insiste con un tema que le valió gran rechazo

En este tiempo tuvo, sin embargo, un par de momentos en los que experimentó una brusca caída, de la que se fue recuperando lentamente.

Uno de esos momentos fue cuando aceptó como normal en una entrevista la compra y venta de órganos humanos, considerándolo “un mercado más”.

Otros temas polémicos ocuparon su discurso desde entonces, como la libre portación de armas, la venta de bebés, la eliminación de la escuela gratuita y obligatoria, y la dolarización. Pero la venta de órganos volvió a sus mensajes.

En una entrevista con TN manifestó la necesidad de la existencia de "mecanismos de mercado" para cubrir el déficit de órganos.

Milei volvió a referirse a la venta de órganos



En @todonoticias pidió "buscar mecanismos en el marcado" para dar respuesta a quienes están en lista de espera, y aseguró que hay quienes se benefician con la falta de donantes (?).

Consciente del daño que le provocó el tema a su imagen, morigeró sus conceptos y evitó hablar de la compraventa, aunque sin aclarar como entraría aquí a jugar el “mecanismo de mercado”. Pero alertó: "No se necesita que nadie venda ni haga nada. Si hay 350 mil donantes por ley. El problema es por qué no llega. Y no llega porque hay gente que se beneficia de que eso no pase. La pregunta es por qué estás de acuerdo con que sufran 7.500 personas cuando hay 350.000 potenciales donantes”.