Javier Milei descartó la dolarización durante el 2024

El presidente Javier Milei afirmó que la dolarización sigue siendo el objetivo último de su plan económico, pero reconoció que no va a ocurrir este año. “Adaptar el sistema financiero puede llevar un piso de un año”, expresó y concluyó: "No dan los tiempos".

La entrevista se dio en un intercambio por WhatsApp entre Milei y el periodista Iván Schargrodsky antes del viaje del Presidente a Israel. El mandatario dijo además: "Ello no quiere decir que los individuos usen al dólar como moneda". Por el contrario, mencionó que también podrían disponerse distintas variables en lugar de la moneda estadounidense. "Por ejemplo, un petrolero es probable que use el WTI; alguien del gas usará BTU; en el campo, Soja Chicago".

"El resultado -dijo el Presidente- es una canasta de moneda donde los ponderadores son determinados libremente por los individuos, lo cual te neutraliza de los efectos de la política monetaria de un país en particular", analizó.

Además, Milei afirmó que la dolarización no es un tema que se esté discutiendo con el FMI y dijo que no se llega a realizar este año. "No dan los tiempos. Pensá que si mantuviéramos el actual ritmo de saneamiento del BCRA recién estaría limpio a final de junio. Adaptar el modelo de sistema financiero puede llevar de piso un año. La única ventaja es que la dimensión del sistema es tan pequeño que podría hacerse más rápido", afirmó.

Cuando le consultaron por las críticas de economistas que gobierno aseguran que hoy se necesitan más dólares que antes "porque la tasa de interés está al 8 mensual y el dólar devalúa a 2. Eso significa que los pasivos remunerados crecen al 8 y contra lo que deberías licuar, que es el dólar, al 2". A eso Milei respondió: "Hay que ver qué modelo están mirando porque la realidad es que tengo la base constante (la cual vale USD 7,5 MM) y hemos adquirido dólares por USD 6,5 MM. De hecho, los que hicieron la dolarización en Ecuador me están pasando un informe porque ellos consideran que la podríamos hacer ahora. Los veo a mi regreso del viaje".

Y cerró: "En rigor, el caso de Ecuador ha sido muy exitoso. Que haya gente deshonesta intelectualmente o ignorante en términos monetarios no quita los logros del caso, aún cuando, desde mi punto de vista, se podía hacer mejor. Es muy berreta que los desatinos fiscales de Correa se los quieran cargar a la dolarización. La gente en Ecuador lo echa a Mahuad cuando Rafael Correa ni asomaba en el horizonte. Lo importante es que terminó para siempre con la inflación".