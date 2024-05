Irónico, un senador defendió el "canje", "porque no quieren que tengamos sueldo"

Plazo Ley de Bases en el Senado: se demora el debate en comisión y no habría dictamen exprés

Y relató otros casos, como el de una rotisería de la cual es cliente, “que va a recibir una factura de un millón de pesos, ¿qué tiene que hacer la rotisería? Cerrar”. “Me dijo un amigo mío, que le voy a hacer la propaganda, de ‘Listo el pollo’. Porque como no quieren que los senadores tengamos sueldo, vamos a hacer este tipo de cosas. Este traje me lo compré en ‘tal tienda’. Comencemos con ese tipo de jodas, ya que al presidente no le gusta el Poder Legislativo”, lanzó.

Más adelante le reclamó al oficialismo que “hagan que el trabajador pueda pagar la energía eléctrica, hagan que las PyMEs puedan pagar su boleta de luz, hagan que no haya transferencia de riqueza, porque ese desequilibrio que es la injusticia social trae violencia social”.