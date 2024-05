Intendentes fuertes del peronismo quieren evitar turbulencias y esperan que las elecciones del PJ sean en agosto

El presidente de la estructura peronista en Provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner , sorprendió internamente al poner como fecha de renovación de autoridades el 17 de noviembre, el Día de la Militancia. En San Juan, la decisión repercute. Es que la determinación del líder camporista, que mantiene una interna picante con Axel Kicillof , implica que las elecciones del PJ nacional también se fijen para esa fecha, lo que afectaría el calendario electoral del justicialismo local, que decidió atar sus comicios al cronograma nacional. Ante la movida, dos intendentes fuertes del peronismo salieron a pedir que no haya más dilaciones en San Juan por dos razones: para evitar más disputas internas y también, por la necesidad de conducir las juntas de los departamentos que gestionan.

Ante la bomba nacional, los intendentes de Rawson, Carlos Munisaga y de Pocito, Fabián Aballay, salieron a dar su opinión. Piden que no se corran las elecciones de renovación del peronismo local. Ambos están convencidos que esta movida dilatoria terminaría complicando más la unidad que se viene tejiendo -con dificultades-.

Marchas y contramarchas se vienen dando en la interna vetusta del uñaquismo con el giojismo. Cada vez que los militantes tienen la sensación de que los hombres de confianza de ambos referentes logran saldar las diferencias, surge alguna nueva complicación. Ahora, también por la fecha. El sector que conduce José Luis Gioja busca llegar a noviembre mientras que el espacio de Sergio Uñac aspira a que haya elecciones lo antes posible. Los uñaquistas saben que las elecciones nacionales del PJ van a meter la cola en San Juan, que habrá movidas a favor de uno u otro sector con aspiraciones a conducir el espacio que dejó virtualmente vacío el ex presidente Alberto Fernández.

Carlos Munisaga, de Rawson, focalizó en la necesidad de evitar que las fragmentaciones nacionales salpiquen al peronismo local. "Es conveniente resolver las cuestiones partidarias para enfocarnos en un proceso político ordenado, organizado, con una conducción estructural lo antes posible. Tampoco es conveniente quedar mezclados en las disputas internas nacionales, que son un montón. Hay una gran fragmentación a nivel nacional y lo mejor es resolver ordenadamente y encontrar un acuerdo que garantice lo que se definió a lo largo de este año en San Juan. Todos apuntó a que logremos un consenso y conformemos una lista de unidad para construir confianza con los sanjuaninos. Quedar fuera de las disputas internas nacionales limpia el panorama", analizó. Al mismo tiempo, recalcó que es importante para los líderes territoriales poder manejar las juntas de los departamentos que gestionan.

Por su parte, el pocitano Fabián Aballay, expuso su mirada, coincidente con la del rawsino y analizó con profundidad lo que pasa en el territorio en términos políticos. "La situación del PJ nacional es distinta a la situación del PJ provincial. En San Juan, a diferencia de Nación, ya se vencieron los mandatos por lo tanto sería oportuno que el 11 de agosto sean las elecciones internas en la provincia, además es lo que decidió el congreso partidario. Hay otra situación, aquellos que resultamos electos intendentes, que somos jefes territoriales en lo institucional también queremos fortalecer la territorialidad en lo político y esto implica que debamos asumir, porque es lo que naturalmente se ha dado, como presidentes de las juntas departamentales. Hoy no es así, Pocito es un caso, Jáchal es otro, Rawson. Le sumemos que debemos atender de manera inmediata aquellos departamentos en donde se perdieron las elecciones y generar contención desde lo político".

En Rawson el presidente de la junta departamental es Marcos Andino; en Pocito, el ex intendente Armando Sánchez y en Jáchal, el también ex intendente Mario Vega. La relación de los jefes comunales electos con los salientes casualmente no están bendecidas por el manto de la tranquilidad. Es más, hay turbulencias.

En el Congreso del PJ de mayo pasado hubo acuerdo por primera vez entre el uñaquismo, el giojismo y el gramajismo -vertiente del chimbero Fabián Gramajo, representada por Roque Elizondo-.