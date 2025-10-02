jueves 2 de octubre 2025

Iñaki Gutiérrez en San Juan: la organización de los jóvenes, el merchandising y el mensaje de la batalla cultural

En medio de la campaña electoral, el influencer y referente de La Libertad Avanza arribó a la provincia para participar de un encuentro con decenas de sanjuaninos que predican la palabra del presidente Javier Milei. Los destacados de la reunión en Capital.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La campaña electoral en La Libertad Avanza en San Juan tomó consistencia este lunes con la visita del influencer y referente del partido a nivel nacional, Iñaki Gutiérrez, quien estuvo acompañado por los candidatos a diputados nacionales Abel Chiconi, Cristina Mabel Tejada y Juan Sancassani. . El joven de apenas 24 años se presentó en el Apart Hotel Syrah frente a decenas de sanjuaninos que forman parte de la juventud libertaria en la provincia. El mensaje de la batalla cultural, el merchandising y la organización de los asistentes, entre las perlitas del encuentro.

Al ingresar a la sede del encuentro, los jóvenes libertarios eran fácilmente identificables: había una marea violeta que ingresaba y salía del lugar. Decenas de jóvenes con remeras y gorras de ese color, con la impresión del logo del partido y las siglas "VLLC" ("¡Viva La Libertad, Carajo!", tal como vocifera el presidente Javier Milei en cada uno de sus discursos). Según comentaron a Tiempo de San Juan, cada departamento se ocupaba de la organización de la vestimenta, así como también del traslado de los militantes al lugar.

Pero la marea violeta no fue la única que se distinguía con un color. También estaban los jóvenes de "Las Fuerzas del Cielo", que se distinguía con el color bordeau. Se trataría de una rama de LLA en San Juan.

Respecto al discurso de Iñaki, el referente predicó la llamada "batalla cultural", es decir, según plantean desde el espacio, la idea de que volver al kirchnerismo es regresar al pasado. "Ya han sido gobierno, el Frente de Todos tuvo el apoyo del peronismo federal en todo el país y se recortó plata a las universidades, se le recortó como nunca a los jubilados, entonces es que hoy vayan a proponer esos proyectos al Congreso, lo único que si me ocurre a mí es que para tumbar el plan económico, porque si no lo hubiesen hecho cuando eran gobierno y se lo llevaron puestos", dijo el joven a La Libertad Avanza.

