Histórica reforma de la Ley Seca en San Juan: los boliches podrán abrir hasta más tarde, ¿qué más se permitirá o prohibirá?

El viernes último se dio una reunión clave en la Legislatura de San Juan en la que Sánchez y su equipo, más CADISA y algunos legisladores discutieron darle marcha a los cambios, en pos de propiciar conductas responsables en estos espacios de esparcimiento. Es decir, que el oficialismo buscará este mismo año modificar integralmente la norma que data de 2001.

"Queremos unirnos junto con los Papás del Dolor, explicarles y que salga una ley que tenga el apoyo no solamente legislativo sino de la comunidad en general, de las personas que puede llegar a beneficiar y a afectar también", destacó el funcionario de Marcelo Orrego.

Esta mirada oficial y con aspectos consensuados con los sectores interesados debe pasar por varios filtros dentro de la Legislatura. Allí se debe estudiar en una o varias comisiones el proyecto de ley definitivo y enriquecerlo, lo que puede devenir en más retoques a la norma. En el recinto, el orreguismo no cuenta con los votos propios para aprobar leyes por lo que deberá consensuar la propuesta con el PJ y otros bloques.

Quien está siguiendo el tema dentro del interbloque oficialista es la legisladora radical Alejandra Leonardo y es quien esbozará el proyecto oficial. "Me pareció muy interesante, faltaría una ronda de consulta con Familias del Dolor y queremos que salga una ley útil, que tenga consenso y no altere los parámetros de seguridad", dijo la legisladora.

image.png En diciembre, el secretario de Estado de Seguridad, Gustavo Sanchez, recibió a los representantes de la Cámara de Discotecas de San Juan para dialogar sobre la regulación de espectáculos nocturnos.

Cambios que impulsa el Gobierno

Abrir hasta más tarde

El pedido más importante de los bolicheros es la extensión horaria y el Gobierno está decidido a concederla. Actualmente, la Ley 687-P establece que todos los locales bailables deben cerrar a las 5:00 de la mañana en verano y a las 4:30 en invierno. El secretario de Seguridad afirmó a TIEMPO DE SAN JUAN que "sí, se va a extender. Tuvimos la reunión y acordamos aumentar. Nos han pedido que lo hagamos hasta el horario de inicio de circulación de los colectivos, hay que coordinarlo. Incluso para las fiestas, el fin de año se extiende hasta las 7 de la mañana".

Con esta medida se atiende a los reclamos de CADISA que venían exponiendo que los jóvenes -siempre mayores de 18 años- que se mueven en la Red Tulum deben esperar en la calle hasta que empiezan a funcionar los colectivos, con todos los riesgos que eso significa, desde deambular por la vía pública hasta subirse a vehículos de extraños. Lógicamente eso implica que estarán contenidos dentro de los boliches por más tiempo.

Venta de alcohol acorde a nuevo horario

Respecto de la venta de alcohol, irá de la mano de la extensión horaria que sería hasta las 6 de la mañana. Según Sánchez, la idea es que la venta de alcohol rija "hasta las 4. Vamos a darles dos horas para que bajen los que toman alcohol". Actualmente la norma dice que a los establecimientos o locales que funcionen como confiterías bailables, discotecas, clubes, boliches, pubs, bailes populares, entre otros, se les prohíbe la venta y/o expendio de bebidas alcohólicas a partir de las 03:30 horas.

Menos clausuras

Uno de los ítems que van camino a ser parte del proyecto de ley que presentará el orreguismo "es la aplicación de criterios para no clausurar cuando sean infracciones menores. Por ejemplo, si se comprueba que hay un exceso de autos en el estacionamiento, que es una falta y que actualmente se estaba clausurando, podemos decirle 'bueno, saquen los autos, dejen la cantidad exacta, por una razón de seguridad del local, de la gente'. Para no reaccionar así nomás y menos clausurar. Si no los sacan, ahí sí, porque está cometiendo una falta que hace a la seguridad pública", informó Sánchez. Y agregó que "es una de las cosas que se conversó desde el primer momento".

DNI digital

Además, el funcionario dijo que la idea "mucho es responsabilizar al empresario, en los cuidados de ingresos de menores y demás. Por eso, un tema que ellos aceptan es que van a ser más estrictos en exigir la documentación para ingresar. Cuando detectan chicos que engañan con los documentos, informar a la Policía, informar a los padres". En este aspecto, en horario nocturno para acreditar mayoría de edad se incorporará que se pueda aceptar el DNI digital.

Espacio de contención

Respecto de los menores de 14 a 18 años, que pueden participar de actividades en horario matiné, que es en invierno de 16:00 a 22:00 horas y en verano de 18:00 a 23:00 horas, se trabaja en la idea de que los locales cuenten con un espacio para contener a los que hayan sido sujetos a llamados de atención (por desorden, conductas inapropiadas, etcétera), para que sean atendidos por profesionales de salud hasta ser entregados a sus progenitores.

Chau patovicas

En cuanto a la seguridad interna y externa, se busca que sea proporcional a la ocupación y que la ejerza personal policial contratado con adicional o seguridad privada de las empresas que estén habilitadas. No se permitirá tener "patovicas" o controladores, figuras cuestionadas por su manera arbitraria de tratar a los que buscan ingresar a un boliche que incluyen hasta denuncias por discriminación de todo tipo.

En este punto se exigirá control externo para evitar ingreso a los locales con bebidas, armas o elementos corto punzantes y evitar desorden o alteración via pública. Y también control de posibles problemas internos como peleas, ebriedad y actitudes molestas, de la mano del control de horario venta de bebidas alcohólicas.

Boliche con servicio de ambulancia propio

Así también se prevé que haya una contratación obligatoria de un servicio de emergencias médicas por parte del negocio. Hoy solo se estipula que en la parte interna y externa de los locales, y en lugares de fácil visualización, es obligatorio colocar un dispositivo publicitario en donde figuren números telefónicos de los órganos y autoridades como servicios de Urgencias, Policía o Bomberos. E incluso se exige conjuntamente con este cartel, contar "con el teléfono público o semi-público", lo que quedó totalmente anacrónico.

Sin ruidos molestos

También el Gobierno impulsa, según detalló Sánchez, hacer hincapié en que todos los locales deben contar con todas las habilitaciones vigentes (Bomberos, Infraestructura, Municipalidad, entre otros), trabajar en mecanismos de prevención sísmica, incendios y sanidad ambiental. Y lo que es muy importante, el control y medidas para evitar ruidos molestos, lo que tiene que ver con reclamos de vecinos, en particular de Avenida Libertador donde corre el principal eje de locales nocturnos.