Guerra entre los "Guardianes del León" de San Juan y Mendoza

Este frente quedó afuera de la bendición política que hizo, en persona, Karina Milei en San Juan de su espacio político, en la visita de la hermana del presidente para inscribir a nivel local La Libertad Avanza como partido de este miércoles.

En este marco, más problemas sumaron los libertarios alternos del frente. Es que el mendocino Nicolás Zapata, referente de "Guardianes del León", que opera en Mendoza, salió a pelear públicamente por la denominación del espacio político que muestra Medina, y a señalar al sanjuanino como usurpador de nombre, sin descartar la posibilidad de acciones judiciales.

El mendocino Zapata, en diálogo con radio Estación Claridad, dijo sobre su espacio que "nos remitimos al 2021 cuando decidimos, como grupo de personas, crear una agrupación política para defender las ideas de la libertad y las ideas de Milei, para acompañar en el trayecto para que llegar a la Presidencia. Esto hizo que en Guardianes del León, como agrupación política, en diferentes provincias, las cuales de sur a norte y de este a oeste de la Argentina tenemos gente simpatizante".

Y se explayó: "Esto es básicamente como ser simpatizante de un club de fútbol, digamos. Si en San Juan hay un simpatizante de Boca no puede tomar una determinación de hacer una alianza con otro equipo, digamos. Básicamente es lo mismo. Nosotros tenemos simpatizantes en nuestra agrupación en todas las provincias, como por ejemplo en San Juan. Y un simpatizante tomó la determinación de hacer un acuerdo político, con el cual nosotros, como dirigentes de la agrupación, estamos en total desacuerdo".

frente liberal Sergio Vallejos (Evolución Liberal) firma el documento que dio oficialmente vida al Frente Liberal San Juan.

Zapata aseguró que "nosotros respondemos directamente a la Libertad Avanza. Estamos ordenados en el partido de la Libertad Avanza. Es más, convocamos a todas las personas que estén en el sector libertario, a afiliarse al partido de la Libertad Avanza".

Y destacó, sobre la acción de Medina como parte del Frente Liberal local que "no estamos de acuerdo con que se hagan acuerdos políticos de esta índole. No se nos ha pedido autorización ni por nota, ni personalmente, ni por teléfono. No lo conocemos a Medina. Y, directamente, estamos públicamente denunciando que ese acuerdo no tiene el aval de la construcción de nuestra agrupación nacional, Guardianes del León".

"Esa básicamente es nuestra denuncia pública. Y esperemos que en este tiempo los mismos medios se retracten. Y si no, ya hablaremos con nuestros estudios de legales para que respondan al caso", advirtió el mendocino. "Nosotros estamos abiertos al diálogo para poder charlar con cualquier persona del sector. El tema es que Medina nunca se comunicó con nosotros directamente. Pero no estamos de acuerdo con esta alianza que se ha hecho utilizando nuestro nombre".

Por su parte, el diputado nacional por La Libertad Avanza, José Peluc, que fue cuestionado por Medina y sus socios, dijo conocer la situación porque se lo recriminaron los mendocinos. "Ellos (por Medina y socios) tienen una denuncia en Mendoza por el uso del nombre de Guardianes del León porque no pidieron permiso al titular. Recién se ponen en contacto conmigo. Dicen que el doctor Medina les ha pedido usar el nombre y que los ha mandado hablar con nosotros porque Guardianes del León es parte de la Libertad Avanza. Digo, tiene que ser serio. Yo no le voy a contestar a esa gente. Cuando aprendan a trabajar en política, hablamos", les espetó Peluc.

La respuesta de Medina

En torno a estas acusaciones, Medina dijo que habló "con Nicolás Zapata de Mendoza y le expresé que como autoconvocados no teníamos la documentación necesaria. Vamos a reunirnos la próxima semana para dejar todo en claro. Pido disculpas públicamente y en el futuro trabajaremos juntos", aseguró en diálogo con Estación Claridad.

image.png El poster de Medina en campaña 2023.

Y respecto de la llegada de Karina Milei a San Juan, quien los ninguneó en el armado oficial, el médico declaró que estarían "encantados de formar un acuerdo con el partido de LLA. Pero veo difícil que el acuerdo sea con Peluc".