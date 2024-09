Gobernadores acordaron que el peronista Lamothe siga al frente del CFI: cómo es la relación con Orrego

La novedad es que uno de los candidatos del oficialismo, Sebastián García De Luca –ex viceministro del Interior de Macri- estará en una de las direcciones. De Luca era impulsado por un grupo de mandatarios de Juntos por el Cambio, entre los cuales está el sanjuanino Marcelo Orrego.

De acuerdo a la información nacional, los gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) presionaron por un pliego de condiciones para hacer lugar a la continuidad del actual titular, y colocaron a De Luca como uno de los directores.

La decisión se votó hoy en la sede del CFI en el barrio porteño de Retiro, donde estuvieron la mayoría de los gobernadores en persona –incluido Marcelo Orrego- y representantes de 22 provincias. Cabe señalar que la Ciudad de Buenos Aires y San Luis no integran el consejo para votar hoy. El cónclave había sido citado por Gildo Insfrán, gobernador de Formosa, que preside la Asamblea del CFI, para hoy a las 11.

La relación con Orrego

Orrego.jpg

La semana pasada el gobernador Marcelo Orrego recibió a Lamothe que vino al lanzamiento de Argoliva, el evento olivícola que financia el CFI. No obstante, tras el acto protocolar, tuvieron una reunión en privado en el Centro Cívico. Allí el mandatario local le habría adelantado al secretario del CFI que no pondría ningún obstáculo siempre y cuando sus colegas del macrismo y de la UCR no se encolumnen detrás de otro postulante, algo que finalmente no ocurrió.

Fuentes oficiales indicaron que Orrego mantiene una excelente relación con Lamothe. Si bien el dirigente maneja una caja millonaria, hay un cupo de fondos que cada provincia recibe sí o sí, más allá de la política. Cada provincia tiene una cuota en función de su aporte, y que asegura la financiación de viajes, ferias y eventos como pueden ser la Fiesta del Sol, las ferias de Argoliva, el viaje que hará del 1 al 3 de octubre una delegación de bodegas sanjuaninas a la ProWine, en San Pablo, Brasil. El CFI también financio los viajes de Orrego a los encuentros mineros de Europa y la feria minera de Canadá. El organismo también financia líneas de crédito en la provincia, especialmente de riego.

Pero también el organismo cuenta con fondos discrecionales, y en ese sentido, las fuentes indicaron que el orreguismo no ha tenido inconvenientes en captar beneficios de carácter regional.

La votación de hoy

Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires, lideró junto a Insfrán y Ricardo Quintela, de La Rioja, el bloque de peronistas que empujaban la continuidad de Lamothe. La resistencia que ofrecía el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR) se quebró porque un grupo de mandatarios patagónicos inclinaron la balanza hacia el actual presidente del CFI: fueron Alberto Weretilneck, de Río Negro, y Rolando Figuero, de Neuquén.

Al frente de los gobernadores de Juntos por el Cambio se mantuvieron abroquelados Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), y Marcelo Orrego. También los radicales Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Santa Fe), Leandro Zdero (Chaco) y Carlos Sadir (Jujuy). Se sumaron el cordobés, Martín Llaryora y el santacruceño Claudio Vidal. Pero finalmente el peronismo reunió 12 votos y se impuso.