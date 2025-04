Fuerte envión político de Chile para revisar el proyecto del túnel de Agua Negra

Se podría decir que el proyecto del túnel de Agua Negra acaba de renacer, y con un fuerte ímpetu de los chilenos, Las expresiones a favor de que se retome esta idea de perforar la cordillera entre San Juan y Coquimbo fueron fuertes y concisas en la apertura del XXVIII Comité de Integración Paso de Agua Negra . El evento tiene una fuerte significación, tras la reapertura de la discusión de las bondades de este camino que se logró luego de 7 años de no sesionar, básicamente por cuestiones de desencuentros políticos. Este lunes se dio una total armonía de pensamiento con la llegada a la provincia del gobernador de Coquimbo, Cristóbal Juliá, quien acaba de asumir detrás de la cordillera y se conoció en persona con Marcelo Orrego .

image.png

También respondió el embajador chileno sobre qué postura tiene el actual presidente, Gabriel Boric, respecto del túnel entre Coquimbo y San Juan. "Yo creo que la postura de él es que se estudie y se vea cuál es la situación actual. Los estudios que hay, que se convoque a EBITAN y ahí se analicen todos los pros, las quejas, los contras, las críticas y vea cómo seguir adelante", sostuvo el diplomático a su llegada al Centro Cívico de San Juan.

La reactivación del Comité, según destacaron oficialmente constituye un hito en la agenda bilateral y reafirma el compromiso de ambos gobiernos subnacionales con la cooperación, el diálogo y el desarrollo conjunto. Este espacio binacional cumple un rol clave en la articulación de políticas transfronterizas y en el fortalecimiento del proceso de integración entre Argentina y Chile, especialmente en las regiones vinculadas por el Paso de Agua Negra.

En el Comité se abordan en comisiones los temas referentes a integración en general pero el potenciamiento del Paso de Agua Negra es la estrella. Esta temporada, que sigue abierta desde el verano, propicia récords de uso del camino binacional, aprovechado sobre todo por argentinos atraídos por las compras a precios bajos y las playas coquimbanas. El acento, además de discutir sobre el túnel a futuro, es reforzar el Paso como está ahora, que se debe subir y bajar la cima y no permite todavía el uso comercial, con camiones de gran porte y alto tránsito.

Chilenos, del "no" de hace años al "vamos a ver" de ahora

Viera analizó sobre el túnel que "estamos trabajando para que se haga realidad un proyecto muy sentido por las dos regiones, que estaba muy avanzado y que en forma bastante incomprensible para mí, por lo menos, es mi segunda vez embajador acá, no se concretó". Luego profundizó en su discurso su sorpresa de que no se haya logrado avanzar en los últimos años. "La vez anterior fue hace ocho años más o menos, y vine también a este tipo de reuniones acá en San Juan, y yo me fui con una idea esperanzadora, en el sentido de que estaba todo encaminado para que hubiera un túnel. Incluso hicimos un recorrido hasta donde iba a empezar el túnel, en helicóptero, hasta con el presidente del BID. Pero pasó tiempo, este Comité no se ha vuelto a reunir hasta ahora, pasaron gobiernos en Argentina y en Chile, y ahora hay que retomar el camino", dijo.

"Lo más importante es que en un momento internacional de tanta volatilidad, inseguridad, sorpresa, es muy significativa la integración de los países de la región, y en particular en el sur del continente, entre los pueblos de Argentina y Chile. Y por eso todo lo que contribuya, haga posible, cada vez más, no solo el comercio, sino que una hermandad profunda entre nuestros pueblos, nuestras autoridades, es la tarea permanente de la embajada", argumentó.

Y remarcó: "Respecto del túnel, a mí me parece muy importante que cuando los gobiernos de ambos países lo decidan, el ente que dictan sea convocado para saber qué ha pasado en estos años, qué estudios se han hecho, si ha habido problemas, cuáles son, y cómo se puede tirar adelante. Yo creo que no podemos seguir en un estado como de incertidumbre y que pregunten qué pasa con el túnel".

También puso en escena el embajador que "en el caso de Chile, el gobierno actual está en su última etapa, habrá elecciones en noviembre y habrá un nuevo gobierno. Y creo que es muy importante que lo que aquí se diga trascienda los gobiernos argentinos, chilenos, etcétera y que miremos esto con una perspectiva de Estado, con una perspectiva de largo plazo".

Habló también el embajador de la inversión que hará Chile para terminar de pavimentar lo que falta del camino dentro del Paso de Agua Negra. Y de otras posibilidades de conexión que han salido ahora a la luz, como son el paso de la Chapetona o Río Blanco en Calingasta: "Yo creo que todo está sobre la mesa y todo lo que nos ayude, bienvenido sea, corresponderá a los gobiernos de la provincia o gobiernos regionales de Chile y a los gobiernos nacionales que tomen las decisiones que correspondan".

En el caso del gobernador de Coquimbo, Cristóbal Juliá, quien asumió en enero de este año, declaró sentado al lado de Orrego que "hoy más que nunca debemos reconocernos como socios estratégicos en el desarrollo de nuestros países. En ese espíritu valoramos todas las iniciativas que surjan con la intención de fortalecer la conectividad entre nuestras regiones".

image.png

Se mostró más medido con el túnel pero sostuvo que "como autoridad regional siempre estaré disponible para avanzar en más y mejor integración, pero también creo que es fundamental hacerlo con responsabilidad sobre la base de estudios serios, diálogo y respeto por sobre todos los esfuerzos previamente realizados". Y enfatizó que "Agua Negra no es solo un paso fronterizo, no es solo un proyecto de túnel, el paso de Agua Negra es un símbolo, una plataforma, una puerta a su porvenir compartido, es el sueño de miles de sanjuaninos y coquimbanos que saben que cuando nos unimos somos más fuertes, más eficientes y justos".

Orrego: "llevamos la bandera del Paso y del Túnel de Agua Negra"

Por su parte, como anfitrión, el gobernador Orrego destacó que "el paso de Agua Negra, el túnel de Agua Negra es un sueño, un sueño que tenemos todos los sanjuaninos, todos los coquimbanos. El Corredor Bioceánico que nace en Puerto Alegre y que por supuesto transita el litoral, el centro de la Argentina, y termina en Coquimbo, es un sueño que nació hace mucho tiempo".

Detalló que "el túnel, el paso, claramente no son deseos. Tiene que ver con una decisión estratégica. Son decisiones estratégicas que no tienen solamente que ver con la cooperación, es mucho más que eso. Ni siquiera el trabajar en esto significa involucrarnos, sino que nosotros necesitamos comprometernos. Comprometernos es una palabra mucho más grande, mucho más amplia, que nos da la posibilidad de los que estamos circunstancialmente ocupando un lugar, porque la verdad que esto es transitorio. Que claramente esto se transforme definitivamente en una política de Estado. Lo venimos sosteniendo".

El gobernador habló de potenciar el paso como está hoy, subiendo y bajando la montaña y de avanzar con la meta del túnel a baja altura por Agua Negra y también explorar nuevas opciones, que complementen la integración, sin dejar nada de lado. "Yo estoy convencido que nosotros tenemos que trabajar en esta primera oportunidad, por esa oportunidad que nos da el Paso de Agua Negra, donde hay 80 kilómetros, 50 del lado de Chile, donde no hay pavimento, y también 30 kilómetros del lado argentino, que evidentemente no hay pavimento consolidado, y tenemos que trabajar para esos 30. En total son un poco más de 80 kilómetros, lo que podamos realizar. Habida cuenta de que podamos transformar ese paso, que no solo esté abierto en época de estivales, sino que esté abierto en una gran parte del año y nos proporcione la posibilidad de una ruta comercial. Claro que tenemos que trabajar con vialidad nacional, con infraestructura, tenemos que trabajar porque los anchos de las calles, los radios de giro son muy complejos, pero yo estoy convencido que eso es de nuestras primeras prioridades", dijo sobre el Paso actual.

Y mirando a futuro, expresó que "obviamente el túnel lo es todo, estamos hablando de un poco más de 4.700 metros, y cuando hablo de esto, también me tocó estar en la Comisión Nacional de Pasos Fronterizos la semana pasada, y en esa oportunidad tuve la suerte de poder comentarles lo importante que es el Paso de Agua Negra. Y al mismo tiempo también explorar otras alternativas para nuevos pasos, porque en algún momento necesitamos descentralizar la situación no solo el tema de lo que es el Paso de los Libertadores, sino también por qué no empezar a bucear en otras oportunidades, como el Paso de la Chapetona, desde Barreal a Los Vilos".

Habló de cómo se trabajó en el pasado sobre el túnel de Agua Negra: "Todos queríamos, todo era un rotundo sí para hacer las cosas. Sí se puede, y lo queríamos lograr. Y nos poníamos trabajar, inclusive hasta hacíamos petitorios. En ese entonces, recuerdo que estaba el presidente Macri y estaba la presidenta Bachelet, y había una humilde decisión, que se podía hacer realidad, porque había una decisión desde Cancillería, desde los poderes Ejecutivos de avanzar. Pero bueno, los gobiernos a veces van cambiando, y esto de ir cambiando cada dos años, en el caso de Chile y de la Argentina, por ahí las decisiones iban cambiando. Y ustedes saben que estas no son decisiones que se toman de un día para otro. Por eso yo hablo de esto, de una política Estado. Después ingresó el gobierno Piñera y se diluyó, después vino Alberto Fernández y no lo puso en agenda, y después, bueno, un poco todos saben lo que sucede, tanto en Chile como en la Argentina, vienen transiciones muchas veces, en crisis y demás, pero lo que nosotros necesitamos claramente es una decisión. Y si no, tenemos que ir a buscar, adonde sea, hasta abajo de la alfombra, cómo hacemos para financiar este tipo de obras. Pero lo que sí sabemos es que ese es el camino, nadie duda del camino que queremos llevar adelante".

El mandatario sanjuanino pidió más celeridad en el trabajo del Comité de Integración: "tiene que trabajar mucho más rápido, de manera más aceptada, con andamiajes más profundos, porque claramente han habido muchos comités, y todos tenemos la posibilidad de seguir trabajando en el mismo sentido. Y tratar de ir más a fondo".

Y concluyó: "Nosotros llevamos la bandera del paso de Agua Negra, llevamos la bandera del túnel de agua negra, llevamos la bandera de todo lo que tenga que ver con unir Argentina con Chile, y Chile con Argentina. La cordillera no nos separa, la cordillera nos une".