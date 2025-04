En Chile, opiniones prudentes sobre el impulso al Paso La Chapetona que busca San Juan

Gobernador Juliá: "Ver antecedentes antes de tomar decisiones"

El gobernador Juliá, que estará de visita en San Juan este lunes, opinó que “Me parece muy positivo que la Provincia de San Juan esté explorando nuevas alternativas de integración como el Paso La Chapetona. Valoro que existan estudios que lo consideran viable, aunque también tales estudios reconocen desafíos técnicos importantes que tal vez podrían encarecer el proyecto significativamente. Por eso, creo que es necesario seguir profundizando los antecedentes antes de tomar decisiones definitivas”.

Destacó, en diálogo con TIEMPO DE SAN JUAN sobre La Chapetona que “es cierto que el Paso La Chapetona presenta algunas características que podrían considerarse ventajosas, como su menor altitud en comparación con otros pasos cordilleranos, lo que podría facilitar el tránsito y su eventual operación. También se ha planteado que podría abrir una nueva vía de conexión para sectores como Calingasta y Monte Patria, con potencial impacto positivo en áreas como el turismo, la minería, el comercio y la integración económica. Sin embargo, debemos ser prudentes".

Advirtió que "toda aparente ventaja puede transformarse en una desventaja si no se evalúan adecuadamente las externalidades negativas, la opinión de la ciudadanía y los impactos territoriales y ambientales. Ya tuvimos una experiencia con el proyecto del túnel de Agua Negra, que, a pesar de sus muchas virtudes, ha enfrentado importantes retrasos. Por eso, no queremos embarcarnos en nuevas iniciativas sin antes conocer a fondo sus implicancias. Como autoridad regional, mi compromiso es impulsar proyectos que beneficien efectivamente a nuestra región, pero hacerlo bien, con responsabilidad, diálogo y participación. La experiencia nos enseña que cuando no se consideran todos los elementos desde el inicio, los proyectos pueden terminar paralizados o judicializados, y eso no es lo que queremos para nuestra región”.

No obstante, aseguró que considera interesante de trabajar La Chapetona como alternativa al túnel de Agua Negra. "Siempre he creído que mejorar la conectividad con Argentina es clave para el desarrollo de nuestro país. La Chapetona podría ser una opción adicional que permita diversificar las rutas de integración binacional”.

El par de Orrego del otro lado de la cordillera también opinó sobre la vigencia de la viabilidad del túnel de Agua Negra, proyecto que quedó freezado durante las presidencias de Mauricio Macri y Sebastián Piñera. Ahora, Juliá aseguró que "el túnel de Agua Negra sigue siendo un proyecto emblemático y de gran relevancia para la conectividad entre la Región de Coquimbo y la Provincia de San Juan. Ha sido trabajado durante muchos años por ambos países, sobre la base de estudios elaborados por consultoras internacionales de alto prestigio. Es cierto que se han planteado desafíos técnicos y económicos que deben ser evaluados con responsabilidad, pero no corresponde desechar una iniciativa de esta magnitud sin una revisión técnica actualizada y consensuada por ambas naciones".

Agregó que "es importante recordar que este proyecto se discute en el marco de una institucionalidad binacional formal, la EBITAN, creada por ley y ratificada por los congresos de Chile y Argentina. Por lo mismo, me parece fundamental ser respetuoso de esa institucionalidad y del trabajo conjunto que ella representa. Cualquier definición sobre el futuro del túnel debe emanar desde esa instancia, y no de decisiones unilaterales”.

De hecho, Juliá expresó que conoce que "en Monte Patria hubo una consulta ciudadana hace algunos años atrás en la que la mayoría se manifestó en contra de este proyecto. Cuando se llevó a cabo la consulta ciudadana la comunidad estaba dividida en cuanto a opiniones y por lo mismo es importante escuchar todas las voces. Toda iniciativa debe respetar el entorno, las comunidades, considerar las preocupaciones respecto al medio ambiente y responder a las reales aspiraciones de la comunidad”.

Alcalde Herrera Peña: "Planteamos la alternativa de un tren mixto binacional"

El alcalde de Monte Patria, que es la comuna en la que se desarrolla el paso que une con Barreal, dijo a TIEMPO que se enteró la prensa de este impulso que desde Argentina se quiere dar al paso de La Chapetona y se mostró firme con estudiar el impacto de abrir este paso en magnitud comercial y de tránsito de personas. A la par, habló de un plan sustentable que se enfoca en habilitar un tren binacional.

"Que nuestra comuna de Monte Patria pueda transformarse en un eje de integración es positivo. Pero lo que vamos a exigir es ser parte de las conversaciones desde el inicio. No vamos a permitir que nuestra comuna se transforme en una zona de sacrificio, donde puedan transitar cientos de camiones de alto tonelaje, desmejorando la calidad de vida de nuestras comunidades. Siempre hemos estado disponibles como comuna para la integración, que se ha dado incluso entre decenas de familias de montepatrinos que están en Calingasta. Pero esta integración debe ser con respecto a nuestros territorios".

Sobre el plan del tren sostuvo que "hemos planteado una alternativa sustentable que permita resolver la necesidad de exportación de nuestros hermanos de la provincia de San Juan, y que además vitalice los puertos y la actividad económica de nuestra región. Esa alternativa es la de un tren mixto binacional que pueda traer carga y pasajeros".

¿Cómo sería este tren? El alcalde dijo que "en nuestra comuna la ventaja no solo de un paso a baja altura, sino además que llegando al sector de San Lorenzo existen vías de tren de ferro norte, donde se podría establecer un puerto seco, y con el antiguo trazado del tren que transitó por nuestra comuna, se podrían dividir las vías hacia el puerto de Los Vilos, Los Minerales, y hacia el puerto de Coquimbo, la producción agropecuaria", dijo.

Herrera Peña adelantó que habló con el gobernador Juliá, que va a participar este lunes del Comité Binacional de Agua Negra en San Juan, comentándole la posición de Monte Patria y solicitándole que "toda decisión que se tome, y trabajo que se realice, debe ser considerando siempre, pero siempre, a nuestras comunidades", remarcó.

Hace un tiempo que se viene hablando de un tren ecológico que funciones en el Paso de La Chapetona, un tren eléctrico de pasajeros y de carga que preste servicio aprovechando un paso abierto todo el año, que sea directo entre Calingasta en San Juan y la comuna de Monte Patria en Chile. Esta vía se presenta como una alternativa para completar el famoso Corredor Bioceánico Central que une Brasil con el Puerto de Coquimbo a través de la Ruta 150, permitiendo la integración comercial y la salida de los productos hacia el Pacífico, de particular interés para San Juan que no tiene esa posibilidad ahora.

Se habla de un tren que se abastezca con energía solar aprovechando las innovaciones en la zona, que lo hagan un proyecto sustentable. La Chapetona, además, pasa por montañas y grandes extensiones con un paisaje cautivante que lo hace también una promesa turística para toda la región.

El tren se manejaría con dos terminales, en Calingasta y Monte Patria, favoreciendo la salida de productos agrícolas y ganaderos, entre otros, además de promover la importación y exportación de diversos productos, generando turismo local e internacional y además resolviendo el problema que viene desde hace años de crear una vía que sea complementaria al Paso de Agua Negra. Y, a su vez, que ambos pasos resulten útiles para el intercambio con Chile más allá de lo que ocurre en Mendoza, con su paso binacional que suele colapsar en invierno por las nevadas.

Funes de SERNATUR: "Buscamos la mayor cantidad de turistas"

La funcionaria que se dedica a fomentar el turismo en Coquimbo opinó sobre La Chapetona que "como Servicio Nacional del Turismo buscamos siempre que la mayor cantidad de visitantes o turistas extranjeros ingresen a nuestro país, y, por ende, un nuevo paso fronterizo puede ser una alternativa en materia turística".

No obstante, ratificó el interés prioritario por el paso de Iglesia. "Trabajamos hace muchos años a través del Paso Internacional de Agua Negra, por el cual en esta última temporada ingresaron más de 57 mil argentinos hasta la fecha, cifra récord e inédita para nuestra región de Coquimbo".

Y aclaró que "la factibilidad o viabilidad técnica debe ser analizada por otros servicios públicos u o autoridades con mayores competencias en esas materias. Por nuestra parte seguimos trabajando por los distintos desafíos de la actividad a nivel regional y su competitividad a nivel nacional e internacional".

Un tercer paso binacional que miran en Calingasta

El paso La Chapetona, ubicado entre Agua Negra y los Libertadores, conecta la comuna de Monte Patria con el departamento de Calingasta y tiene una altura de 3.200 metros. El intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, celebró que Orrego hable de desarrollar La Chapetona pero habló de un tercer paso con más ventajas que La Chapetona y Agua Negra: el de Río Blanco.

Describió sobre La Chapetona que "es un paso bajo, es un paso que no es realizado vía terrestre, lo es realizado a lomo de mula y en helicóptero debido a la actividad que yo realizaba de rescate en los altos valles calingastinos", precisó el político que también es gendarme.

A la par, el intendente calingastino dio cuenta de que se podría aprovechar otro paso binacional en su comuna, aparte de La Chapetona, un camino minero que promete. "Un camino que ya está realizado, inclusive que hoy es un camino con un alto mantenimiento, que es el camino del Río Blanco, que lo utilizan los proyectos mineros que están trabajando y desempeñando por ese lugar que implica el ingreso por la Ruta 400. Usted llega a la convergencia de la unión de los ríos, que es el Río Blanco y el Río Los Patos, continúa por Río Blanco hasta llegar a la encrucijada del Río Santa Cruz y del Río Salinas".

Según el jefe comunal, existe esta vía del Río Blanco más baja comparada con La Chapetona que presenta altas cumbres: "faltaría trabajar en 20 kilómetros nada más, a comparación de La Chapetona, que es mucho más en la obra que se tendría que desarrollar. Porque todo hacia abajo ya está transitable, es un camino de un muy alto nivel de mantenimiento, inclusive tiene aproximadamente entre 12 y 15 metros de ancho, va paralelo al río, no tiene precipicios, es la oferta ideal que tenemos", sostuvo. Este camino del Río Blanco nunca supera los 3.500 metros de altura, dijo Carbajal en diálogo con Radio Sarmiento.

El camino de Río Blanco, dijo, está situado a la altura de la localidad de Ovalles, Los Andes y San Felipe, y destacó que es una región económica importante y con muy poca distancia hacia Coquimbo y hacia Valparaíso. Aseguró que la conexión a Chile por esa vía se lograría transitando entre 80 y 100 kilómetros y en un tiempo de una hora y media aproximadamente. "Por supuesto que la demora es un poco larga porque hay que respetar las condiciones de transitabilidad minera, que es aproximadamente unos 60 kilómetros por hora por cuestiones de seguridad. Pero son cosas que se pueden lograr", destacó Carbajal.

Además, destacó que el paisaje que hay en la ruta por el Río Blanco es "impresionante", al punto que por un desvío desde allí se llega al famoso Río Turquesa. Aseguró el calingastino que quiere plantearle esta idea al gobernador Orrego y que ya pidió una audiencia en Casa de Gobierno.