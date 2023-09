Con el túnel de Agua Negra en stand by, resurge el Paso a Chile por La Chapetona

Mientras en el orreguismo se manejan con cautela sobre qué impulso prevén darle al túnel de Agua Negra, en la gestión saliente de Sergio Uñac echaron luz sobre en qué instancias quedó el tan mentado objetivo de agujerear la cordillera de Los Andes.

"Agua Negra es uno de los pasos que la argentina también debe promover y promocionar lo que nosotros hacemos es nos insertamos en una estrategia que es nacional, en una estrategia que es regional, y en la cual a San Juan lo que le interesa es mejorar la conectividad. Porque de lo que estamos hablando es que el tránsito de mercadería y el tránsito de personas mejora el desarrollo económico del territorio", dijo el secretario de Relaciones Institucionales de San Juan, Marcelo Fretes.

image.png

A pesar de que hay reacciones negativas en el boricismo respecto del tema, según afirmó el funcionario local, con la llegada de Boric mejoró algo la intención de concretar el túnel . Según analizó, "ellos tienen sus problemas y sus prioridades, pero sí hubo un cambio, en el cual cuando algo que estaba dejado de lado, porque no olvidemos que inclusive el Gobierno de Chile había devuelto un crédito al BID que ni siquiera en la Región de Coquimbo sabían de esto. Argentina no lo ha devuelto. Argentina lo que ha hecho ha sido utilizar parte de sus recursos para mejoras de distintos tipos de rutas nacionales como, por ejemplo, algunas de las que están aquí dentro de la provincia".

¿Habría que buscar nuevo financiamiento? Según Fretes, "yo creo que el BID sigue interesado en ese tema. Lo que pasa es que es como un tango, se baila de a dos. Entonces lo que sí sucedió con el cambio de administración en Chile fue algo que había quedado al costado hoy se lo puso en carpeta y se lo puso en carpeta justamente para ver la posibilidad de avanzar. Lo que pasa es que todos podemos ver en los diarios que también Chile tiene sus prioridades. Pensemos que estaban en el medio de un plebiscito porque apuntaron a una reforma de la constitución, han tenido elecciones en el medio, han tenido una serie de cambios que uno también debería entenderlo".

Una versión da cuenta de que la gobernadora de Coquimbo, con perfil ambientalista, es reacia a este tipo de obras. Fretes prefirió no opinar al respecto y explicó que "ellos de lo que hablan principalmente es que se podría generar un problema, no por el túnel, sino por la ruta con la traza que actualmente cuenta. Entonces que habría que pensar en algún bypass, en términos viales, para solucionar este problema. Y justamente era lo que ellos estaban mirando". Es un asunto que en el Gobierno de San Juan consideran que deben resolverlo del lado chileno y que no tiene nada que ver con la obra central del túnel. Como pasó en San Juan con las mejoras al trayecto que desemboca en el túnel. Se creó incluso la Ruta 150 para completar el camino bioceánico entre Brasil y Chile, pero en Chile no pasó igual.

image.png

¿Cómo lo van a dejar planteado al gobierno que llega? El funcionario uñaquista precisó que "lo que nosotros estamos haciendo, y esto inclusive es un acuerdo de las distintas provincias argentinas, en donde hemos tenido una reunión del Consejo Federal de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional hace un par de semanas, es de promover y dejar asentado que las distintas provincias vamos a trabajar en pos de mejorar la conectividad, y de promover los distintos pasos que puedan haber. Es decir, que si hoy estamos hablando de Agua Negra, bueno, promoverlo. Porque también es una cosa que hasta también nos empujan provincias como Córdoba, por ejemplo, en donde para parte de la salida de su producción Agua Negra sería muy importante".

Incluso, Fretes dijo que el EBITAN, ente que se creó para tratar binacionalmente el proyecto de Agua Negra, sigue activo. "Han venido trabajando y por eso, de alguna forma, este descongelamiento del que hablábamos recién... Más que con Piñera".

Asi, de acuerdo a la visión del Gobierno de Uñac, el proyecto del túnel de Agua Negra está vivo y coleando. "El proyecto del túnel de Agua Negra está vigente. La Argentina y Chile también lo consideran y lo colocan dentro de sus prioridades. O sea, esto el mismo Consejo Federal de Relaciones Exteriores lo sigue promoviendo. Y dentro de la lista de sus prioridades está también Agua Negra. Y nosotros creemos también que esto es una necesidad".

La calificación de "necesario" se lo dan a Agua Negra por el cierre de Cristo Redentor que hace colapsar el tránsito de camiones y la conectividad en general. A la vez, valoran el uso récord del paso iglesiano en la última temporada, cuando estuvo abierto desde el 7 de diciembre hasta el 26 de mayo último. "El último año abierto el paso, más o menos en forma similar, ha sido el 2019-20. Y cruzaron alrededor de 30.000 personas. Este año han cruzado más de 60.000 personas. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra? Que más allá de un deseo, hay una necesidad", destacó Fretes.

Esperanza de los sanjuaninos

Con tanta historia de idas y vueltas, Tiempo de San Juan consultó recientemente a sus lectores sobre si creen que la obra del túnel de Agua Negra algún día se hará. Son más los que creen que sí que los que no, un 55,14 %, pero las respuestas están casi parejas. La ilusión se mantiene de refilón.

image.png

El renacer de La Chapetona

El paso La Chapetona, ubicado entre Agua Negra y los Libertadores, conecta la comuna de Monte Patria con el departamento de Calingasta y tiene una altura de 3.200 metros. Por estos días volvió a cobrar importancia, con una reunión binacional en la que participó el intendente electo calingastino, Sebastián Carbajal, conocedor de la montaña porque además de médico, es gendarme retirado.

image.png La Chapetona en Calingasta, promete como vía de comunicación entre Argentina y Chile (foto ilustrativa).

Carbajal confirmó el encuentro con los chilenos, que se dio el último jueves, en el cual también participó el actual y reelecto intendente de Iglesia, Jorge Espejo. Para el calingastino, La Chapetona "es el gran objetivo puntual que tenemos nosotros, diseñado con nuestro equipo para nuestra gestión. Es un paso muy bajo, es un paso que lo he realizado en numerosas oportunidades. Puedo asegurar que se puede hacer hasta en tracción simple, no es un paso complejo". No queda claro si se prevé impulsar también un túnel, pero como paso ya es una opción de baja altura que se podría resolver con una ruta.

Según destacó el intendente, en diálogo con Radio Sarmiento el viernes, La Chapetona "no es un paso nevador. Porque uno de los temas que se trató en la reunión son las largas esperas que se producen en el paso Los Libertadores, hoy por hoy. Últimamente estuvo cerrado algo de 10, 12 días, con lo que conlleva un gasto económico, la demora de las cargas. En fin, La Chapetona es un objetivo a futuro. Hay mucha esperanza en hacerlo".

Agregó que "La Chapetona es un tema que les interesa sobremanera, tanto a Chile como nos tiene que interesar a nosotros, a Argentina, por motivo no solamente industrial o económico, sino con todo el advenimiento de lo que es la matriz minera, lo que es cal, oro, cobre, litio, en fin. Es un paso no solamente honestamente turístico, sino que es una apertura y si lo proyectamos es la apertura que tenemos del Pacífico hasta Puerto Alegre, que sería el Atlántico, y así de esa manera terminar de cerrar el corredor bioceánico hacia el Pacífico".

Según Carbajal, estuvo en la reunión un coordinador de asuntos internacionales del vecino país, el cual "se interesó muchísimo, por lo cual hemos quedado comprometidos a encontrarnos y empezar a señalar. Seguramente vamos a tener que hacer viajes hacia los lugares de ambos lados, tanto del lado argentino como del lado chileno, para ver la factibilidad de posibles pasos a realizar".

La Chapetona no tiene tanta publicidad como el de Agua Negra, pero ha tenido sus momentos. Por ejemplo, en febrero de 2017, Uñac recibió al entonces alcalde de la comuna chilena de Monte Patria, Camilo Ossandon, quien lo invitó a conocer el paso. "La Chapetona es paso muy amable que tiene una altura de 3.200 metros y por el que han pasado hechos históricos como los 200 años del paso del ejército de Juan Manuel Cabot", destacó el chileno en esa oportunidad. Y también señaló que "es un camino que está en perfectas condiciones y le falta muy poco para conectar con el camino minero que está en el interior de Calingasta. Tiene un ancho de 120 kilómetros desde Monte Patria hasta el hito y desde el hito hasta Calingasta 170 kilómetros. Es una ruta con muy buenas alternativas".

image.png

Por su parte, Fretes se mostró cauteloso con el desarrollo de este paso. "Lo de La Chapetona siempre ha sido una opción. Hace unos años atrás se dio un plebiscito dentro de la comunidad que está del otro lado de la cordillera y la propia población dijo que no lo quería. Es decir, ojalá puedan existir muchos pasos alternativos entre Argentina y Chile, para promover la integración. Ahora, cuál es el alcance y la dimensión de cada uno de los pasos, bueno, eso también está relacionado con el mercado y las posibilidades de llegada. Pero el gobierno sigue como poniéndole las fichas al túnel de Aguas Negra, más que el gobierno de la Provincia, inclusive el Gobierno Nacional".