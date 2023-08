Costo del túnel de Agua Negra: el Gobierno de San Juan le retrucó a Chile

El Gobierno de San Juan salió con los tapones de punta a responderle al Gobierno Nacional de Chile, por el costo del túnel de Agua Negra, que quedó en el centro del debate luego de que la ministra de Obras del vecino país argumentara días atrás que la obra binacional no se hace porque es "muy costosa" y dijo que hoy duplicó su precio original que era de 1.500 millones de dólares a 3.000 millones de dólares.

Quien salió a contrariar estos dichos es el ministro de Obras Provincial, Julio Ortíz Andino, quien evaluó que "Boric dijo eso nada más, pero la ministra de Obras Públicas de Chile avanzó este fin de semana en una reunión que tuvo en la región de Coquimbo con todos los actores políticos de la zona y dijo por qué no les interesa. Y el principal tema, porque uno de los que plantea es que la obra es compleja y evidentemente toda obra de ese tipo es compleja, pero no tiene solución. Pero lo fundamental es que planteó que la obra había pasado de 1.500 a 3.000 millones, cosa que está totalmente desacertado".

De acuerdo al análisis del funcionario de Sergio Uñac, la ministra chilena "está manejando números que hizo alguna vez el gobierno de Piñera, en donde en esos 3.000 millones incluían obras del lado de Chile, que no corresponde sumarlas al costo del túnel".

El ministro local profundizó: "Nosotros también tenemos que pavimentar para llegar a los portales. Nosotros no hemos incluido todos los gastos que se hicieron en la ruta al final de la 150, porque no corresponde. En los compromisos internacionales y en los tratados firmados se acordó que cada uno se hacía cargo de las obras en su país y que se hacía el túnel propiamente de portal a portal en forma conjunta".

Además, explicitó que "no dicen que de ese monto de 1.500 millones a Chile le corresponde un 28% nada más".

Ortíz Andino destacó: "En definitiva, como se lo han manifestado algunos defensores políticos del lado de la región de Coquimbo, yo creo que es un simple desinterés en no querer avanzar en una obra de ese tipo".

El ministro de San Juan dio su punto de vista este martes, en diálogo con radio AM 1020, en respuesta a los dichos de la ministra Jessica López, quien en su gira por Coquimbo la semana pasada, consultada por la prensa trasandina, aseguró sobre el túnel de Agua Negra que “no lo teníamos contemplado. Es una iniciativa que hace muchas décadas está en carpeta en el Ministerio de Obras Públicas y de muchas autoridades. Pero es un proyecto complejo ya que es un túnel a gran altura, que tiene un costo bien significativo. Entonces, debemos mirarlo con todo el detalle".

Además, de acuerdo a lo que publicó el diario chileno El Día, López expresó que “También hemos recibido la información en el gabinete respecto al impacto que esto podría tener en la cantidad de turistas que podríamos recibir desde Argentina. La verdad, es que hay varias cosas que considerar. Estamos analizando varios pasos fronterizos, y en una de esas encontramos uno que sea satisfactorio y, tal vez, no tan costoso, porque el túnel Agua Negra es bastante caro”.

image.png Julio Ortíz Andino, detrás de Sergio Uñac, en la apertura del paso de Agua Negra de la última temporada, donde hubo uso récord.

Ahora, Ortíz Andino cuestionó los argumentos de la chilena. "Hablan de que va a haber mucho turismo, pero bueno, justamente creo que eso es lo positivo para la región. Ellos lo ponen como que la ruta va a tener alguna carga de tránsito, para lo cual están comprometidos en relación a hacer un bypass a Vicuña, fundamentalmente que no lo llevan adelante y ese compromiso no lo están cumpliendo. Entonces yo creo que le están buscando excusas".

El sanjuanino también se quejó que en la administración de Gabriel Boric "están planteando también la posibilidad de iniciar estudios de un paso alternativo, con lo cual están hablando de llevar el proceso de terminación a 12 años más adelante, pero no toman en cuenta que cualquier estudio de paso alternativo tiene que ser hecho en forma conjunta entre los dos países. Argentina no está pensando en este momento en encararlo y quieren encararlo Chile por su lado".

Ortíz enfatizó: "hay muchas incongruencias que creo que fundamentalmente es desinformación, pero por sobre todo no tienen interés".

Y remarcó el ministro, recordando que Santiago y Valparaíso, más al sur, siguen pesando como ejes a priorizar por el vecino país, en detrimento de Coquimbo, por lo que siguen apareciendo trabas para Agua Negra.

También destacó Ortíz que esta temporada se han multiplicado los problemas con los pasos a Chile por Mendoza y que eso refuerza la idea de tener a disposición otros pasos alternativos, como sería el que une Iglesia con Coquimbo.

"A nosotros nos interesa apoyar el túnel de Agua Negra y yo creo que nosotros hoy debemos plantear por sobre todas las cosas, consolidar el Paso, continuar con la pavimentación del mismo, mantener el proyecto muy estudiado y madurado, realizado por consultoras del primer nivel, en donde no pueden un par de personas haberse puesto a decir que no conviene y que fue caro, nada más. Que no ponen del otro lado la seriedad con la que nos tenían acostumbrados los funcionarios de Chile y creo que en este momento es todo lo contrario", concluyó.