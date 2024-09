Fuerte cruce entre Cristina Kirchner y Toto Caputo: se dijeron de todo

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/1838274312769241327&partner=&hide_thread=false ARGENTINA BAJO FUEGO



. De los fuegos del presente.



Hace días ya que la tele nos devuelve las imágenes devastadoras de los incendios en la Provincia de Córdoba: Capilla del Monte, Dolores, Los Cocos y el avance implacable hacia otras localidades. Gente que pierde su proyecto de… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 23, 2024

“Hace días ya que la tele nos devuelve las imágenes devastadoras de los incendios en la Provincia de Córdoba: Capilla del Monte, Dolores, Los Cocos y el avance implacable hacia otras localidades. Gente que pierde su proyecto de vida, su casa, sus animales… Bosques, fauna… Todo devorado por las llamas. Sin embargo, la imagen más terrible fue la que revela la intencionalidad en el origen del incendio: un gran bidón de nafta que, cuando lo encontraron y lo exhibieron, ya había sido utilizado”, comienza Kirchner.

Luego, la ex vicepresidenta hace referencia a la ley motorizada por su hijo en 2020, donde el parlamento aprueba la modificatoria a la Ley de Manejo del Fuego, por la cual allí donde se incendiara fauna y flora nativa, habría serias restricciones para proyectos inmobiliarios y agropecuarios. Todo esto, tendiente a mitigar intencionales siniestros.

Más adelante comparó estos incendios con lo que ella considera será un incendio económico por la decisión del gobierno nacional de eliminar “los requisitos que el Poder Ejecutivo y su Ministro de Economía deben cumplir en el caso de que quieran canjear o reestructurar la deuda pública. Esto es: para canjear o reestructurar deuda existente deberían mejorar monto, tasa o plazo (de acuerdo a la interpretación de la norma, debe existir mejora en dos de las tres condiciones”.

El mensaje fue contestado de forma severa por el ex ministro de Economía de Mauricio Macri: “Toda la deuda de los últimos 20 años la generaste vos, guiada por el primate que tuviste de ministro de economía. Primero heredaste 2 puntos de superávit fiscal y los convertiste en 7 de déficit. Luego Macri te dejó casi equilibrio primario y lo volviste a llevar a 5 puntos de déficit. Tenía razón tu marido cuando decía que no sabías nada de economía. Quedate chillando tranquila que es lo máximo que podés hacer, porque no vas a volver a gobernar nunca más…”, auguró.

La réplica de CFK fue terminante, haciendo referencias a la opinión de Milei sobre Caputo pocos días antes de ofrecerle el ministerio de Economía: “Como Ministro de Macri lo sabía endeudador serial en dólares y muy mentiroso con los números. Ahora, lo de violento y misógino como Ministro de Milei, la verdad que no la tenía… Se ve que es contagioso. Mirá lo que decía de vos tu jefe actual bobo!”