Martín Menem trató de "cínica" a Cristina Kirchner por criticar a Javier Milei

“Gobernaron 20 años (240 meses). En 2003 el dólar valía $3 pesos En 2023 valía $1.200 pesos”, aseguró el titular de la Cámara baja, quien remató “Devaluaron un 40.000% en 20 años”.

Cristina Kirchner dijo que Milei es un “lunático”, y que “jodió a los jubilados con la casta”

Luego del fuerte cruce que tuvo por redes sociales con el presidente Javier Milei la semana pasada, la ex vicepresidenta Cristina Kirchner encabezó hoy una clase en la Universidad Nacional del Oeste (UNO), en Merlo, donde criticó, una vez más, el rumbo económico del Gobierno y apuntó contra el jefe de La Libertada Avanza (LLA), a quien le reclamó “que largue la escuela austríaca y cace el manual argentino”, y se “siente a administrar el país”. Sin embargo, le dedicó un elogio al Presidente por la salida del chileno Rodrigó Valdés en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En sintonía con el texto de ocho páginas publicado el viernes pasado, la expresidenta volvió a diferenciarse de Milei al adjudicar la crisis económica no solamente al déficit fiscal, sino también a la economía bimonetaria y a la falta de dólares agravada por la deuda.

A lo largo de su disertación, Cristina Kirchner volvió a cuestionar los nueve meses de gestión del Gobierno, y puso en jaque los planteos teóricos en materia económica expuestos por el Presidente durante el acto en la 45° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). “Nació la criatura y el padre se dio cuenta de que las ideas que traía de los austríacos y no sé quiénes más chocaron con la pared de la Argentina”, marcó en alusión a Javier Milei.

“Lo sigue afirmando y en realidad es una burrada total. Sin embargo, su ministro de Economía [Luis Caputo] dice públicamente que no pueden devaluar, que es lo que pide el FMI, porque si no esto impactaría en los precios. ¿Cómo? ¿No era que la inflación era como dice Milton Friedman, un fenómeno exclusivamente monetario? Mire, Presidente, largue a Friedman, la escuela austríaca, cace el manual argentino y por favor siéntese a administrar el país”, apuntó la ex vicepresidenta.

Sin embargo, en una suerte de inesperado elogio la exmandataria consideró: “Le reconozco una cosa: ha conseguido que lo saquen este señor Valdés, que parece que no era muy amigo de la Argentina. Yo reconozco las cosas que se logran”.