Cristina Kirchner dijo que Milei es un "lunático", y que "jodió a los jubilados con la casta"

A lo largo de su disertación, Cristina Kirchner volvió a cuestionar los nueve meses de gestión del Gobierno, y puso en jaque los planteos teóricos en materia económica expuestos por el Presidente durante el acto en la 45° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). “Nació la criatura y el padre se dio cuenta de que las ideas que traía de los austríacos y no sé quiénes más chocaron con la pared de la Argentina”, marcó en alusión a Javier Milei.

“Lo sigue afirmando y en realidad es una burrada total. Sin embargo, su ministro de Economía [Luis Caputo] dice públicamente que no pueden devaluar, que es lo que pide el FMI, porque si no esto impactaría en los precios. ¿Cómo? ¿No era que la inflación era como dice Milton Friedman, un fenómeno exclusivamente monetario? Mire, Presidente, largue a Friedman, la escuela austríaca, cace el manual argentino y por favor siéntese a administrar el país”, apuntó la ex vicepresidenta.

Sin embargo, en una suerte de inesperado elogio la exmandataria consideró: “Le reconozco una cosa: ha conseguido que lo saquen este señor Valdés, que parece que no era muy amigo de la Argentina. Yo reconozco las cosas que se logran”.

En tanto, en relación con el cruce de la semana pasada, Cristina aseguró: “El Presidente se enojó mucho y empezó a sacar tuits, primero echándole la culpa a ‘los asnos’ que me rodean. Sí, así, me atacó y finalmente me desafió que a la noche me iba a dar una clase en el instituto de Mendoza”.

En esa línea, la expresidenta se dispuso a realizar un análisis pormenorizado de las declaraciones de Milei, ya que, según dijo no pudo verlo en vivo, aclaró que lo desgrabó luego. “Prueben verlo, escucharlo y después leer lo que dice. El personaje cuando habla es muy pintoresco: grita, insulta. Uno finalmente termina prestándole atención a los gestos y palabras y no tanta atención al contenido”, advirtió.

Y sobre los dichos del Presidente cuestionó: “Basta, Milei, de engañar y envenenar a nuestros pibes diciendo que hace 100 años no éramos un desastre”, reclamó luego. “Si estábamos tan bien, ¿por qué te crees que vino el peronismo, hermano? A ver, si los ‘gorilas’ en este país se avivan un poco alguna vez”.

“Siento que si la educación argentina hubiera podido llegar a todos los rincones en historia e información, estas cosas no nos estarían pasando. No podría venir un lunático a decirnos cosas que no sucedieron, que son mentira y no existen realmente”, arremetió.

En otro tramo de su discurso, la exmandataria se refirió a la sesión de este miércoles en Diputados, donde el oficialismo logró blindar el veto presidencial. “Esos cinco radicales que se dieron vuelta, porque claramente les compraron el voto, pegaron a Milei con la casta también”, aseguró Cristina Kirchner. “La casta de la que él hablaba es la misma con la que pudo joder a los jubilados”, sentenció.

“Esta es la verdad de la milanesa”, remató la exmandataria al relativizar “las cifras” en las que se apoya el Presidente a la hora de fundamentar tanto su marco teórico como logros de gestión. “Es como la famosa estadística de ‘hay diez pollos y diez argentinos, y cada uno come un pollo’. No, hermano, hay uno que se come cinco, y otro que se come diez. El resto mira con la ‘ñata’ contra el vidrio. No nos quieran meter el perro con los números”, lanzó.

En esa línea, la exmandataria volvió a rechazar la postura del Presidente en relación al origen de la inflación , “Dice que el dólar no tiene nada que ver con los precios. Que es apenas una alerta temprano de los precios, que cuando hay mucho exceso de dinero, el dólar es una alerta temprano… ¿Y por qué es eso, Milei? Porque la gente se va a atesorar en dólares o se va a fugar por eso es la economía bimonetaria, estúpido. Esto es lo que estamos diciendo”, apuntó.

“Ahora, la inflación le dio 4,2%. Hola, qué tal”, marcó dirigiéndose a Milei. “Habla de rezago de la inflación de 18 a 24 meses. Que me disculpe pero él no tiene un plan estabilización, no es que hay rezago”, completó.

En tanto, sobre el final de su discurso Cristina volvió a hacer un llamado a la CGT a quien le reclamó que incluya el tema de la Asignación Universal por Hijo (AUH) como un tema prioritario al igual que la problemática del crecimiento del trabajo informal en el país.

“El mundo cambió y tenemos nuevas demandas y nadie se tiene que sentir ofendido. Al contrario, hay que sentarse en la mesa a cranear cómo hacemos para volver a representar al conjunto de los trabajadores de la república argentina”, concluyó al respecto.

Invitada por la UNO a fin de entregarle un doctorado de honoris causa, Cristina Kirchner desembarcó el municipio que gobierna Gustavo Menéndez. En el público había militantes, intendentes afines y dirigentes políticos, entre los que destacan Eduardo “Wado” de Pedro y Oscar Parrilli. Se trata de su primera reaparición pública tras difundir el viernes pasado un texto de ocho páginas donde criticó el rumbo económico del Gobierno, apuntó contra Milei, a quien tildó de “exlibertario”, y el que también advirtió que el país no tiene los dólares necesarios para pagar la deuda.

El cruce en redes con Milei

Su escrito titulado Es la economía bimonetaria, estúpido. Aportes para un debate argentino, derivó en un intenso ida y vuelta en el que la exmandataria acusó al Presidente de haber plagiado papers económicos y de “boludear” en las redes sociales que culminó con la réplica del mandatario desde la 45° Convención Anual del IAEF.

“Yo sé que vos de economía no entendés mucho, demostrado por el hecho de que te rodeaste de analfabetos numéricos que destruyeron el país con su chamanismo económico, pero si querés aprender un poco prende la tele hoy a las 19 que voy a estar dándote una clase particular ad honorem”, le había anticipado Milei antes de su disertación en el IAEF.