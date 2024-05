Francos in, Posse out: la visión del Gobierno sanjuanino y el impacto en los cargos nacionales

La designación de Francos estuvo acompañada de halagos de los hermanos Milei. El nombramiento fue motivado por el currículum del dirigente. La valoración incluyó que ejerció "exitosamente el cargo de Ministro del Interior" y que es uno de los "artífices de la gesta que llevó a Javier Milei a la Presidencia" y también por ser un hombre "reconocido por todas las fuerzas políticas por su capacidad de gestión y consenso".

Desde la Casa de Gobierno de San Juan se mostraron optimistas respecto al nuevo jefe de Gabinete de ministros. Una fuente de jerarquía marcó: "Es una figura que ha tenido buen diálogo, en particular, con Marcelo Orrego" y que "se muestra como una figura conciliadora con conocimientos de los temas federales". En esa misma sintonía habló el diputado provincial de Juntos por el Cambio, Gustavo Usin, en el programa Paren las Rotativas: "A San Juan le conviene, a los gobernadores le conviene, a la política le conviene" la designación de Francos.

Tiene sentido en relación a la extensa trayectoria del flamante jefe de Gabinete. Sin ir más lejos, dio sus primeros pasos en político con el exministro de Economía Domingo Cavallo, luego trabajó para Daniel Scioli durante la gestión en la Provincia de Buenos Aires y más tarde colaboró con el gobierno de Alberto Fernández, nada menos que como representante de la Argentina ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En tanto, desde La Libertad Avanza San Juan también hay expectativa. "No es una cuestión de un funcionario si no de funciones", graficaron los libertarios. Es decir, Posse era un clásico "funcionario que no funciona" y Francos puso en marcha el despliegue administrativo del Estado. En ese aspecto, hay chances de acelerar los nombramientos a cargos nacionales en la provincia que todavía faltan. Por ejemplo, en Migraciones, delegación del Ministerio de Trabajo de la Nación, la sede local de Desarrollo Social, entre otros espacios.