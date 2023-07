Franco Rinaldi explicó por qué dijo que a un periodista "le hierve la col...

Polémica Luis Novaresio enloqueció contra un candidato que dijo, de otro periodista, que "le hierve la co...

"Se llama un café con Franco, y no es ni más ni menos que un stand up, una performance, una expresión artística que he ejercitado hace mucho años y es parte de mi vida anterior, de mi vida pública que tiene que ver con poder entretener, divertir, usar las palabras", continuó en declaraciones al canal de televisión La Nación +.