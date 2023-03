Francisco Guevara, a Sergio Uñac sobre Rivadavia: "El 14 de mayo te lo traemos recuperado"

El secretario de Estado de Ambiente, Francisco Guevara, participó del programa Off the record -streaming de Tiempo de San Juan- y dio varias definiciones políticas sobre su candidatura a la intendencia de Rivadavia.

Acto seguido, contó: "En diciembre del 2022, lanzamos el programa de Gobierno para convocar a diferentes sectores. Hemos sido bastante ordenados y coherentes. Se fue gestando la candidatura. Medianos de enero hablamos con el gobernador con la confianza que nos tenemos. Me dijo que lo comunique. Somos coherentes desde nuestras acciones".

Además, dijo que tanto él como la ministra de Salud Pública, Alejandra Venerando, "son los candidatos de Uñac". "Sí, los dos somos candidatos de Uñac, somos parte de su equipo. Compiten dos ministros y otros que son parte del proyecto porque el sistema electoral lo permite. No se depende de una estructura partidaria. Todos dentro del Frente San Juan por Todos queremos recuperar el departamento", comentó.

Finalmente, cargó contra Fabián Martín. "Hay que debatir modelos. Nos hemos dado cuenta que hay cosas en el departamento que no están resueltas. Rivadavia no tiene un centro cultural, un teatro, un anfiteatro. No tenemos un mircroestadio. No hay un paseo de artesanos. El turismo tiene que ser lo que despierte Rivadavia. Somos 100.000 habitantes y que no tengamos salas velatorias. Lo quieren tapar con mentiras", apuntó.