Flamante funcionario responde: ¿quién tiene la culpa de los bajos salarios?

Pobreza Insólito: la CGT le pidió a Massa que no aumente salarios; prefiere "bono"

"En el crecimiento de 2021 y lo que va de 2022 la participación de los ingresos de los asalariados respecto de la renta total bajó, lo cual decir que hay alguien que está acumulando más renta que el resto", apuntó.

Tombolini, un hombre que llega desde le riñón del macrismo, citó a cristina Kirchner: “Es lo que decía Cristina. Vos creciste arriba de 10% el año pasado, venís creciendo bien ahora, pero las hojas de balance de un montón de empresarios fueron mil veces mejor que el salario de los trabajadores".

El funcionario, de todas formas, no señaló cuál sería la herramienta que el ministerio de Trabajo conducido por Claudio Moroni, un funcionario que increíblemente sobrevivió a la poda en el gabinete, u otro sector del gobierno va a disponer para achicar la brecha entre salarios de trabajadores y ganancias empresariales.

Tampoco fue muy preciso cuando se lo consultó sobre un tema que le atañe personalmente, la inflación.

Mas allá de insistir en que se “están reforzando los controles de precios”, abundó en la vaguedad al declarar que “ya lo dijo el ministro (de Economía Sergio Massa) el día que asumió: julio y agosto son meses difíciles. Nosotros estamos desplegando una serie de medidas que apuntan a desacelerar la velocidad a la que viene la dinámica inflacionaria”.

Si se mostró muy enojado con la suba de un rubro en particular, el textil: "No me explico el aumento de la ropa. Estoy re caliente", replicó. Y aseguró que convocarán a los empresarios "para ver que está pasando".

Sobre posibles castigos a prácticas especulativas, agregó que "si están usando los dólares del Estado vamos a ver como los están usando y si los seguirán usando", aunque advirtió: "No se trata de sancionar, sino de hablar de la fibra que más les duele, el bolsillo".