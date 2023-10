Fernández destacó el impacto que tendrá un bloque regional vinculado a Patricia Bullrich

El miércoles, el diputado departamental electo por Capital, Gustavo Fernández, participó de Off the record -el streaming de Política del diario Tiempo de San Juan- y habló de la importancia de la creación del bloque regional con Mendoza y San Luis que tenga el respaldo de la candidata a presidente de la Nación, Patricia Bullrich. "Buscamos en Patricia el vínculo con Nación porque tiene las mismas prioridades de obras", dijo.

Luego agregó, "a pesar que estaba enferma -por eso suspendió la visita a San Juan- Patricia me gustó. Juntos por el Cambio consiguió el primer objetivo que es consolidar sus votos. Vamos por más ahora". Y añadió una experiencia personal: "Fui a Buenos Aires días después de las PASO, me vine preocupado. Pero ahora, conversando con clientes, empresarios, dirigentes, he notado reflexión, van a votar con la cabeza y no las emociones".

También comentó: "Las opciones siempre han estado claras. JxC estuvo encerrado en su interna. Ahora, hay tres candidatos con propuestas claras. Hay un 65% de la sociedad que quiere cambiar. Un cambio sin respaldo de gobernadores y legisladores. Un cambio que va a ser impuesto por la fuerza y que no será duradero".

En contraposición, "Patricia propone un cambio basado en un plan, con base a una experiencia de gobierno en la que se gobernó en inferioridad de fuerzas políticas. JxC hizo una autocrítica y la ha capitalizado. Con base a un plan, a un equipo y gobernadores, intendentes, diputados y senadores, la propuesta es la más sólida".

Además, se metió de lleno en la economía. "Juntos tiene un modelo de país que se basa en determinados tractores que van a motorizar la economía: el tradicional de la agroindustria -el más competitivo-; la novedad de la elección: todos los candidatos hablaron de minería por la electromovilidad por la transición energética; turismo y economía del conocimiento. San Juan en los cuatro tiene mucho para dar", comentó.

En ese sentido, "Patricia es la que más ha escrito sobre el tema en términos de propuesta. No digo Massa porque lleva cuatro años y no ha hecho nada. La minería del cobre, que requiere de mucha inversión, está postergada por las condiciones macro. Marcelo siempre lo dice, el 37% del cobre del mundo está en Sudamérica, y los principales proyectos están en San Juan. Josemaría es el proyecto más importante en el mundo a punto de ser factibilizado, una vez que avancemos con la construcción".

Por eso, el nacimiento del bloque regional de Cuyo. "Las tres provincias de Cuyo coinciden en la mirada política. Nos permite acercarnos en el diseño de una región que se integre. Por eso buscamos en Patricia el vínculo con Nación porque tiene las mismas prioridades de obras. La integración hace posible que Cornejo haya asumido el compromiso de impulsar las iniciativas. En el modelo que pensamos para San Juan necesitamos a diputados y senadores propios", dijo.

Por ejemplo, "se necesita infraestructura. Es clave la vinculación con el Gobierno nacional. La conectividad vial ha sido abandonada. Ahí aparece la autopista a Mendoza, recuperar la Ruta 40 a Mendoza. Sarmiento es una bomba en términos de producción y necesita la Ruta 153 que une los Berros con el límite entre San Juan y Mendoza. La pide la minería, la pide la cal y para desarrollar turísticamente y también para la vitivinicultura".