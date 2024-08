Federico Sturzenegger quiere primerear con las SAD: mirá qué club argentino vendería

En diálogo con el canal LN+, el platense argumentó que la decisión del Gobierno le dará más libertades a los clubes. "Si los dueños de los clubes son los socios, les damos más libertad a los socios para que elijan si quieren traer capitales", dijo y agregó: "Yo soy de Gimnasia y Esgrima de La Plata y si no traemos capitales, no sé dónde estamos".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1823716698551410781&partner=&hide_thread=false Federico Sturzenegger confirma que va por la PRIVATIZACIÓN de Gimnasia y Esgrima La Plata. Ya está publicado el Decreto y quieren convertir al “Lobo” en SAD. Lo adelantamos, días atrás, en @okdobleamarilla. pic.twitter.com/OeJiZb5qrD — Nacho Genovart (@NachoGenovart) August 14, 2024

En la misma línea Sturzenegger explicó que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ya no se podrá negar a realizar los cambios o privar a un club de jugar en los actuales torneos oficiales. "La AFA tiene que cumplir porque es parte del sistema deportivo de la Argentina. Y la Ley de Deportes te obliga a que no puedas rechazar un club independientemente de la forma jurídica en la cual decida organizarse. Si un club quiere cambiarse, la AFA no puede negarse porque estaría violando la ley. Creemos que van a generar inversiones en el sector", detalló sobre ello.

El mal momento de Sturzenegger en la tribuna tripera