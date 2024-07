Fuerte defensa del Kun Agüero a las Sociedades Anónimas Deportivas: "¿Qué pasa, están...

La ausencia menos pensada Por qué el Kun Agüero no fue a la final de la Copa América

Hoy, el Comité Ejecutivo de AFA se reunió como respuesta a la decisión de la Inspección General de Justicia (IGJ), que habilitó el martes a los clubes a convertirse en Sociedades Anónimas. La AFA explicó que la medida del Gobierno solo permitió a los clubes a convertirse en SAD, pero que no obligó a la asociación de fútbol argentino a cambiar su estatuto, que solo permite la participación de "asociaciones sin fines de lucro"

Todo se da en el marco del DNU 70/2023, que habilitó a los clubes a convertirse en sociedades anónimas si así lo decidieran sus socios, pero ese artículo quedó suspendido por una medida cautelar de la Cámara Federal de San Martín que había sido presentada por la AFA.

El Kun Agüero, desde su retiro del fútbol, viene generando polémica por sus declaraciones sobre política y economía.

Agüero, de neto perfil liberal, apoya la dolarización, la rebaja de impuestos, incluso a los más pudientes, y en este caso, las Sociedades Anónimas Deportivas, un viejo anhelo de Mauricio Macri.

La palabra del Kun

"Se vienen cosas picantes, hay muchos que me matan, pero a mí me da igual. Yo opino que por ahí puede beneficiar. Pero está mal explicado. Al final de cuentas, los clubes para que sean privados si o si tienen que votar los socios. Si dicen que no, se acabó el problema. Si dicen que sí, privado. Dale la oportunidad a la gente que vaya a votar y decida. ¿O tienen miedo? ¿Están cagados? Porque hay beneficios propios. Cuidado porque empiezo", dijo Agüero.