Fabián Martín dijo que se quebró la relación con Sergio Uñac

"No he sido invitado al acto de entrega de viviendas", aseguró el intendente de Rivadavia y dirigente de Juntos por el Cambio de San Juan, sobre el encuentro donde Alberto Fernández entregará llaves de dos barrios en su comuna este lunes. "Sin lugar a dudas hay una relación quebrada no entiendo por qué. Más allá de las diferencias que podamos tener ideológicamente con Uñac, institucionalmente siempre nos hemos comprendido con el gobernador y nos permitió hacer cosas juntos. Pero hace tiempo se ha roto esa relación, el punto culminante fue el acuerdo por pavimentos donde Rivadavia fue dejada de lado, a partir de ahí ya no hay invitación a los actos", afirmó el jefe comunal.