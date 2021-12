Uñac habló largo y tendido sobre su foto con el opositor Fabián Martín

"Creo que San Juan no es que sea un modelo, pero es un escenario que se puede mirar. Ayer participamos en Rivadavia de la inauguración de un playón polideportivo, me invitó el intendente, playones que tienen financiamiento nacional y municipal y me parece que esa foto hace falta, cuando tanto hemos construido la grieta y hay sociedad dividida también por el mensaje que dan los dirigentes de unos u otros, me parece que es importante la foto que baja la intensidad y permite desdramatizar la política lo que es tan importante para la sociedad sanjuanina. Así que tengo excelente relación con la oposición", dijo Sergio Uñac este jueves en rueda de prensa, en referencia a la imagen que lo muestra en un acto con el rivadaviense de Juntos por el Cambio, Fabián Martín.

Uñac valoró su foto con el opositor y le dedicó un profundo análisis antes de entrar al acto donde los tres diputados nacionales sanjuaninos electos en noviembre recibieron sus diplomas por parte de la Secretaría Electoral Nacional en San Juan. "Mas allá del frente al que correspondan tienen que defender siempre los intereses de los sanjuaninos", aseguró sobre lo que espera de los que ingresan al Congreso, en un tiro por elevación más directo para Susana Laciar que es la opositora de los ingresantes.

"Yo pertenezco al proyecto político de Alberto Fernández pero la gestión pasada no pertenecía al proyecto político que gobernaba la nación y sin embargo San Juan fue de las provincias que más obra pública gestionó y construyó, y lo mismo pasa en este periodo, aun más todavía. El presupuesto que hemos presentado hace dos días en la Cámara de Diputados habla de un incremento de casi un 100% con un fuerte contenido en la obra pública. Me parece que hay que aprender a dialogar, más que hablar es escuchar también y eso es lo que hacemos en la provincia de San Juan, oficialismo y oposición", concluyó con su mensaje conciliador el gobernador.

Agradecimientos

Este miércoles por la tarde, Uñac participó junto al intendente de Rivadavia, Fabián Martín, en la inauguración del polideportivo del barrio Rivadavia Norte. La construcción fue encarada con fondos nacionales, provinciales y municipales.

En el acto, donde reinó la camaradería, Martín se mostró muy agradecido con le pocitano: "agradezco al gobernador por habernos permitido conseguir con su gestión los fondos nacionales para sumar aportes a esta obra" y elogió la Ley de Coparticipación provincial: "Se trató de una ley importante para los 19 municipios, que nos dio mayor autonomía y mayores fondos para poder hacer obras de relevancia como fueron por ejemplo las luminarias led de este barrio, uno de los complejos habitacionales más grandes de San Juan, con casi 1.000 viviendas". Y añadió: "Esta es una obra muy requerida por los vecinos, en este baldío había una escuelita de fútbol que hoy, junto a los niños del barrio, cuenta con esta infraestructura".