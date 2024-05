Expropiación de La Superiora: excandidato a gobernador criticó duramente a la Corte de Justicia

En ese sentido, dijo que "son las instituciones las que se tienen que encargar y no un súper héroe". Asimismo, calificó la decisión de la Corte en perjuicio de Rawson como "un escándalo" y que contradice los propios fallos en la megacausa de expropiaciones que involucra a Santiago Graffigna y Horacio Alday. "Es maná del cielo para Graffigna", graficó. La sentencia "vuelve a una jurisprudencia que la misma Corte rechazaba".

arancibiapng.webp El excandidato a gobernador de San Juan, Marcelo Arancibia.

Para Arancibia -expresidente del Foro de Abogados-, la decisión del máximo tribunal sanjuanino repercutirá de manera negativa en todas las expropiaciones. "Con el nuevo criterio de la Corte, va a salir más caro el terreno para una escuela que la construcción de la escuela misma", ejemplificó.

Luego mencionó varios desaciertos de la Corte en los últimos meses. Recordó el plus salarial a un sector de los empleados judiciales. Dijo que ese aumento de sueldo no es inocente: esos empleados "administradores, proyectistas, son tipos que influyen en los expedientes judiciales y que no responden a los jueces, sino al secretario Administrativo de la Corte" Javier Vera. Además, también rememoró que "esta Corte hizo comprar un terreno para la Ciudad Judicial que no se va a hacer. Pasó de costar 550 millones de pesos a 2.200 millones de pesos. Nos hicieron perder millones de los sanjuaninos".