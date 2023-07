Ex candidata sanjuanina de Milei ahora lo trata de "desequilibrado emocional"

El ninguneo de Javier Milei para con los tres referentes locales que fueron como candidatos a gobernador con la cara del presidenciable en la boleta cayó como una bomba que desintegró el armado local. Una de ellos, Paola Miers, descargó fuertemente contra su ex líder político. "Por ahí Milei no está equilibrado o preparado para llevar a cabo los destinos de la Nación. No voy a estar en un espacio donde el conductor no está equilibrado emocionalmente para asumir una derrota. Es su derrota. Porque teníamos autorización para jugar con Milei", se despachó la sanjuanina este martes, luego del desplante de la figura nacional del espacio.

Es que a horas de las elecciones a gobernador de San Juan, la Libertad Avanza emitió un comunicado despegándose de la contienda local, advirtiendo que se limitan a las categorías nacionales “el espacio que postula a Javier Milei para la presidencia sí competirá con boleta a senadores y diputados nacionales en dicho distrito en las elecciones PASO y generales del 13 de agosto y 22 de octubre, respectivamente”. Fue el mismo Milei quien confirmó, en una entrevista con Canal 8 de San Juan, que “nosotros no estamos participando en la contienda electoral de San Juan. Yo no propuse ningún candidato y sacarme fotos con gente no significa nada ”.

Este desconocimiento sorprendió a los tres postulantes sanjuaninos el fin de semana pasado. Además de Miers, jugaron con sublemas Agustín Ramírez y Yolanda Agüero, tras una fuerte disputa por la representación mileísta en San Juan que los enfrentó con el empresario Sergio Vallejos (que jugó con Orrego sin que le concedan los símbolos del "león").

En este marco la primera en salir abiertamente a quejarse fue Miers. La dirigente, este martes en diálogo con Radio Sarmiento, anunció su ruptura con Milei y cargó duro contra él. "Si la persona que conduce los destinos del espacio nos desconoce, ¿quién le va a caminar a nivel provincial? Es como morder la mano del que te da de comer. Un caballero no lo hace. Espero que pida perdón, creo que está mal asesorado y no me voy a callar la boca", aseguró.

Según ella, ni Ramírez ni Agüero están dispuestos a mostrar su descontento por la situación, pero lo tienen. "Ramírez y Agüero dijo que yo hablé con ellos y les dije que salgamos los tres a hablar pero algunos tienen agallas y otros no. Imagínense el desasosiego que tienen", aseguró Miers. Además, sobre el armador local José Peluc, que es candidato en las nacionales, indicó que "Peluc no va a decir nada. Me senté con José y me iba a bajar de la candidatura pero me pidieron que no".

La ex candidata a gobernadora se declaró "defraudada" por Milei. "Es un teléfono descompuesto. O luchamos en contra de la casta o somos parte de ella y yo no me voy a prestar para eso. No sé si Milei se está convirtiendo en parte de la casta, pero por lo menos alrededor de él sí", cuestionó.

"Nosotros somos dirigentes de muchos años y ahora yo no quería ser candidata. Me pidieron que yo lo sea porque era la persona más conocida. Entonces ¿a mi que me vengan a hacer esto? Mi padre es héroe de Malvinas y me ha enseñado que el capitán del barco no salta primero cuando hay una falla. Milei lo está haciendo", se quejó Miers.

Según ella, la actitud del líder de La Libertad Avanza se dio "para no quedar pegado al resultado". Y se despachó: "ha hecho esto y la verdad que no se hace. Es peor que un hombre que desconoce a sus hijos. Me sorprendió a mí también. El dice que no estuvo en las provincias y yo le atribuyo a él directamente el resultado. Porque a nosotros se nos exigió sacar al menos 10% siendo una fuerza nueva y no recibimos dinero en absoluto. Nos exigieron ir a Buenos Aires a sacarnos la foto en primera fila. Están pasando cosas muy raras".

Además, analizó que "tengo mucha gente amiga en el país que quedó afuera, los armadores hacen cualquier desastre. Estoy hablando a nivel nacional. Para mí fue porque teníamos datos de la última semana que se polarizaron las elecciones. Pero uno tiene que acompañar a la gente, nos debemos al votante".

También aseguró que llamó a Buenos Aires y le dijeron que "no entienden qué pasó y lo atribuyen a Kikuchi, tengo coraje para decir la verdad. A mi no me van a utilizar".

Con estos roces, se complica la campaña de cara a las nacionales para el frente libertario. La Libertad Avanza inscribió en San Juan como precandidatos a senadores a Bruno Olivera y María Antonella Coria, como precandidatos a diputados nacionales a Peluc, Victoria Eugenia García y Dario David Peña, y como precandidata al Parlasur a Lucía González.

Miers dijo que no le responde más a Milei pero no pega el portazo del todo: "Voy a acompañar a la gente que está trabajando pero mi cara no va a estar".