Paola Miers, a fondo: la primera medida si es elegida gobernadora, palazo a Cáceres y cómo nació su alianza con Milei

Miers sostuvo que hoy la alternativa con mayor peso es la del candidato libertario. En ese contexto apuntó contra la oposición: "Ellos deberían estar convocando al electora con propuestas y proyectos reales, como lo hace Javier Milei a nivel nacional. Se tiene que terminar el político-chicana".

Si gano, voy a cuestionar los nombramientos de los últimos seis meses; hay que bajar el estado a través de los ministerios. Si gano, voy a cuestionar los nombramientos de los últimos seis meses; hay que bajar el estado a través de los ministerios.

La candidata a gobernadora contó también que su alianza con Milei nació de Victoria Villarruel, compañera de fórmula de Libertad Avanza. "La conozco más a ella, que tiene familia militar. Mi papá fue héroe de Malvinas, él me inculcó valores maravillosos, el amor por la patria, la familia y Dios. Mi familia no es sanjuanina, mi padre es de Buenos Aires y mi madre de Córdoba. Yo me casé con un sanjuanino. Soy sanjuanina por adopción y elección", expresó.

Miers, durísima con Eduardo Cáceres

Luego del cruce en redes sociales entre el candidato a gobernador del sector del PRO, Eduardo Cáceres y la candidata por el mismo cargo por Rugido de la Libertad Paola Miers, la referente del sector libertario dijo que el próximo lunes lo demandará penalmente por injurias y calumnias.

"Pobre por que sacó menos votos que mis candidatos a concejal”, dijo y agregó, “yo le contesté en su Instragram a lo que él dijo y me bloqueo, yo ya lo tengo demandado penalmente”.

Recordó además que ya lo demandó por intento de soborno en la causa por violencia de género que peso sobre él por la denuncia de su ex pareja por violencia de género. “Yo tuve que llevar mi celular, presentarme a la justicia con mis pruebas y lo demande por soborno”.

Además dijo que le ofreció un cargo, precisamente el que ahora tiene su candidata a vicegobernadora, “es un diputado nacional que no tiene fuero, es algo malo que está haciendo que es meterse contra las mujeres”.