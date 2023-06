Picante debate entre jóvenes de Uñac, Orrego y Gioja en Paren

Cristina Ramos García de parte de la subagrupación Vamos San Juan con Rubén Uñac al frente; Agustín Prado por Cambia San Juan de Marcelo Orrego; y Gonzalo Leyes por San Juan Vuelve de José Luis Gioja.

Los jóvenes militantes debatieron sobres los ejes Política Nacional y Provincial, Economía Provincial, Obras y dijeron por qué hay que votar a su candidato.

"Las esperanzas las tenemos los sanjuaninos cuando tenemos democracia, nosotros venimos de unas tremendas semanas con lo que se está viviendo en el país en donde nuestra democracia se está viendo atacada y estoy hablando de Jujuy y de lo que pasó en San Juan con esta intervención federal del partido judicial, todas esas manifestaciones antidemocráticas que el pueblo se ve directamente afectado", remarcó Cristina Ramos.

Por su parte, Agustín Prado retrucó afirmando que él no sabe "de qué esperanza hablan". "Llevan gobernando más de diez años, tienen que hacerse cargo de la pobreza del país, de los jóvenes. Yo a la gente la veo angustiada, porque no pueden pagar la cuota, el alquiler, el gimnasio, no sé si vivimos en una provincia diferente", afirmó Prado.

Gonzalo Leyes, también hizo su análisis sobre la realidad política nacional y provincial. "José Luis Gioja dejó una provincia totalmente cambiada, le cambió la cara a nuestra provincia y la colocó a nivel nacional en un lugar de privilegio. San Juan creció en infraestructura, la economía se potenció con distintos sectores que fueron intervenidos por José Luis, la gente tiene memoria, la gente sabe perfectamente quién es el Flaco así que sin dudas que hay esperanzas", aseveró.

